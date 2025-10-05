EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Маск назвал дату запуска конкурента «Википедии»

2 минуты чтения 17:26

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что через две недели выйдет бета-версия новой интернет-энциклопедии под названием «Грокипедия» (Grokipedia). Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Маск. Ранее он рассказывал, что проект создается на базе искусственного интеллекта Grok, разработанного его компанией xAI. По его словам, он станет «открытым хранилищем знаний», доступным всем пользователям «без ограничений по использованию».

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В конце сентября Маск заявил, что новая платформа будет «значительно лучше, чем имеющаяся энциклопедия». Он не раз критиковал «Википедию», обвиняя ее редакторов в политической предвзятости. Так, в 2024 году бизнесмен в шутку предложил заплатить миллиард долларов за переименование «Википедии» в «Членопедию» (Dickipedia), напоминает портал «Код Дурова».

Как отмечает The Hill, Маск и его сторонники считают, что существующая «Википедия» подвергает цензуре нежелательные правки. По словам Дэвида Сакса, спецпредставителя Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, «армия левых активистов» препятствует внесению «разумных исправлений» на платформе, которая часто оказывается первой в поисковых результатах Google и используется для обучения ИИ-моделей.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

На минувшей неделе Илон Маск стал первым в истории полутриллионером, т.е. человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. Новый рубеж связан с ростом акций Tesla на 4%, что принесло бизнесмену более девяти миллиардов долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял