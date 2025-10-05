Маск назвал дату запуска конкурента «Википедии»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что через две недели выйдет бета-версия новой интернет-энциклопедии под названием «Грокипедия» (Grokipedia). Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Маск. Ранее он рассказывал, что проект создается на базе искусственного интеллекта Grok, разработанного его компанией xAI. По его словам, он станет «открытым хранилищем знаний», доступным всем пользователям «без ограничений по использованию».

В конце сентября Маск заявил, что новая платформа будет «значительно лучше, чем имеющаяся энциклопедия». Он не раз критиковал «Википедию», обвиняя ее редакторов в политической предвзятости. Так, в 2024 году бизнесмен в шутку предложил заплатить миллиард долларов за переименование «Википедии» в «Членопедию» (Dickipedia), напоминает портал «Код Дурова».

Как отмечает The Hill, Маск и его сторонники считают, что существующая «Википедия» подвергает цензуре нежелательные правки. По словам Дэвида Сакса, спецпредставителя Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, «армия левых активистов» препятствует внесению «разумных исправлений» на платформе, которая часто оказывается первой в поисковых результатах Google и используется для обучения ИИ-моделей.

На минувшей неделе Илон Маск стал первым в истории полутриллионером, т.е. человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. Новый рубеж связан с ростом акций Tesla на 4%, что принесло бизнесмену более девяти миллиардов долларов.