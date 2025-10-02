EN
Мир

Первый человек в истории достиг состояния в 500 миллиардов долларов

2 минуты чтения 00:40

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. Как пишет Forbes, этот рубеж Маск прошел 1 октября в 15:30 по восточному времени (22:30 по московскому времени).

Как пишет издание, в декабре прошлого года Маск побил предыдущий рекорд — тогда его состояние достигло 400 миллиардов. Сегодняшний рекорд миллиардеру удалось установить благодаря росту акций Tesla на четыре процента, что увеличило его состояние на более чем девять миллиардов долларов.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Forbes отмечает, что стоимость акций Tesla выросла почти в два раза после того, как в апреле этого года Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). 

По данным Forbes Real-Time Billionaires, после того, как Маск побил очередной рекорд, его состояние немного уменьшилось. На 00:30 2 октября оно оценивалось в 499,1 миллиард долларов. На втором месте после Маска находится Ларри Эллисон, основатель компании Oracle, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Ранее он ненадолго обогнал Маска и стал самым богатым человеком планеты. Сейчас он отстает от Маска на чуть менее чем 150 миллиардов долларов.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Далее в рейтинге идут глава Meta Марк Цукерберг, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, сооснователь и бывший гендиректор Google Ларри Пейдж, еще один сооснователь Google и бывший президент Alphabet Сергей Брин, сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор LVMH Бернар Арно и его семья, бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер и американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффетт.

