Первый человек в истории достиг состояния в 500 миллиардов долларов

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов. Как пишет Forbes, этот рубеж Маск прошел 1 октября в 15:30 по восточному времени (22:30 по московскому времени).

Как пишет издание, в декабре прошлого года Маск побил предыдущий рекорд — тогда его состояние достигло 400 миллиардов. Сегодняшний рекорд миллиардеру удалось установить благодаря росту акций Tesla на четыре процента, что увеличило его состояние на более чем девять миллиардов долларов.

Forbes отмечает, что стоимость акций Tesla выросла почти в два раза после того, как в апреле этого года Маск объявил об уходе с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

По данным Forbes Real-Time Billionaires, после того, как Маск побил очередной рекорд, его состояние немного уменьшилось. На 00:30 2 октября оно оценивалось в 499,1 миллиард долларов. На втором месте после Маска находится Ларри Эллисон, основатель компании Oracle, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Ранее он ненадолго обогнал Маска и стал самым богатым человеком планеты. Сейчас он отстает от Маска на чуть менее чем 150 миллиардов долларов.

Далее в рейтинге идут глава Meta Марк Цукерберг, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, сооснователь и бывший гендиректор Google Ларри Пейдж, еще один сооснователь Google и бывший президент Alphabet Сергей Брин, сооснователь, президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор LVMH Бернар Арно и его семья, бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер и американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффетт.