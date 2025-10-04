Охотники за привидениями стали востребованы в Японии

В Токио работает компания, которая инспектирует дома с репутацией «проклятых» и проводит обряды изгнания призраков. В последнее время, на фоне роста цен на жилье, ее услуги стали очень популярны, сообщает South China Morning Post.

Компанию Kachimode основал в 2022 году агент по недвижимости Кадзутоси Кодама. По данным сайта фирмы, к сентябрю этого года она проверила около двухсот объектов. Осмотры обычно занимают несколько дней, пишет издание. Специалисты в работе используют тепловизоры, аудио- и видеорекордеры, приборы для измерения электромагнитных полей, а также фиксируют температуру, влажность, давление и движение воздуха. По итогам выдают сертификат о том, что паранормальных явлений не обнаружено. Или наоборот.

Такие услуги в Японии востребованы. По закону продавцы обязаны раскрывать информацию о трагических событиях в доме, а японский фольклор предупреждает, что души умерших могут задержаться и приносить несчастья. Из-за этого цена «домов с привидениями» обычно падает на 10–20%. С ростом же цен на недвижимость такие объекты начинают находить покупателей, а услуги компаний вроде Kachimode помогают снять часть страхов, говорится в статье.

Стоимость проверки за год выросла с примерно с 340 до 1000 долларов. Как пишет SCMP, в одном из случаев, когда Кодама изучал дом, в котором женщина покончила с собой, а ее сын впоследствии умер в одиночестве, произошло нечто странное — его ноутбук внезапно перестал работать, хотя в остальном за почти 20 ночей удалось зафиксировать лишь незначительные электромагнитные колебания.

Кодама утверждает, что сочетание ремонта, уборки и его профессионального расследования помогает избавить жилье от «тяжелого психологического следа». Наряду с этим в Японии популярны буддийские и синтоистские обряды очищения домов. Например, храм Тэнко-дзи в Токио берет за них до тысячи долларов.

Ранее в Японии получил неожиданную популярность сервис «проката пугающих людей». Компания предлагает клиентам нанять людей с внешностью, намекающей на их склонность к агрессии. Правда, заказчики услуги могут только визуально припугнуть оппонентов, а реальное насилие запрещено.