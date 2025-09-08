EN
Интернет и мемы

«Служба проката пугающих людей» завирусилась в Японии

2 минуты чтения 10:53 | Обновлено: 10:54

В японском сегменте интернета неожиданную популярность получил сервис «проката пугающих людей» для «решения проблем». Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

По его данным, скриншоты страницы компании, предоставляющей такую услугу, 28 августа в своих соцсетях опубликовал пользователь под ником @yukitichqn. С тех пор его пост собрал 300 тысяч лайков и 36 тысяч репостов.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Как сообщается, компания предлагает нанять людей «пугающего вида» — с татуировками и другими внешними атрибутами, намекающими на их склонность к насилию. В то же время сервис предупреждает своих клиентов, что не предоставляет услуг настоящих гангстеров, сотрудники, которых там можно нанять не будут осуществлять реального насилия, а если их об этом попросят, откажутся от выполнения заказа.

Тем не менее поставщик услуги утверждает, что его сотрудники позволяют быстро и эффективно решить самые разные проблемы. В качестве примера успешно выполненной работы компания приводит заказ, в рамках которого клиент нанял «страшного человека», чтобы тот попросил его соседа вести себя потише.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В другом случае сотрудник компании выдал себя за хорошего друга нанимателя и пообщался с его коллегами, чтобы прекратить его травлю на работе. В еще одном примере «страшного человека» наняла женщина для того, чтобы провести откровенный разговор с предполагаемой любовницей своего мужа. Как утверждают в компании, та сразу призналась в интрижке.

Сервис также опубликовал прейскурант на услуги «пугающих людей». Так, нанять «страшного человека» на полчаса обойдется в 20 тысяч японских иен (140 долларов США), а цена за три часа составит 50 тысяч иен (340 долларов США). Клиенту также придется оплатить расходы нанятого им «страшного человека» на проезд для работы за пределами Токио. При этом в компании утверждают, что для решения большинства проблем своих клиентов их сотрудникам хватает 30 минут.

