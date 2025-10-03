Вино для кошек и собак стало набирать популярность

В Новой Зеландии среди владельцев кошек и собак набирают популярность вина для домашних питомцев. Винодельческая компания Muttley’s Estate утверждает, что вместо алкоголя в ее напитках содержится кошачья мята, которая успокаивает животных. На это обратил внимание Daily Mail.

«Вино создано на основе выращенной под солнцем Новой Зеландии кошачьей мяты. Это шедевр для чувств, созданный, чтобы очаровывать и завораживать», — говорится на сайте Muttley’s Estate.

Производители заверили, что состав, в который помимо кошачьей мяты входят вода и консерванты, не только безопасен для домашних питомцев, но и полезен в стрессовых ситуациях, например, во время грозы или фейерверков.

«Кошачья мята содержит соединение под названием непеталактон, которое может вызывать у кошек состояние эйфории или расслабления. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, особенно в таких ситуациях, как переезд в новый дом или визит к ветеринару», — утверждают производители.

Напиток, как сообщается, также обладает рядом других полезных свойств для кошек и собак: он поднимает настроение, стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и даже отпугивает насекомых.

Стоимость бутылки вина объемом 150 миллилитров составляет 12,99 новозеландских долларов (622 рубля). По данным производителя, этого количества хватает на три порции. Для питомцев доступны следующие сорта: Chapawgne, Purrno Noir, Sauvignon Bark, Proseccat, Pawt, Cabarknet и Meowsè.

Один из покупателей написал на сайте компании, что дает вино своей собаке во время грозы. По его словам, напиток помогает питомцу расслабиться и легче переносить непогоду.

Ранее стало известно, что японская компания Rabo разработала ошейник для оценки уровня стресса у питомцев. Согласно информации на официальном сайте производителя, устройство позволяет владельцам через мобильное приложение получать данные о том, чем занят их питомец — ест, спит, умывается, бегает или гуляет. Ошейник также уведомляет, если животное покидает дом, таким образом обеспечивая постоянный удаленный контроль за питомцем.