EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Вино для кошек и собак стало набирать популярность

2 минуты чтения 15:42

В Новой Зеландии среди владельцев кошек и собак набирают популярность вина для домашних питомцев. Винодельческая компания Muttley’s Estate утверждает, что вместо алкоголя в ее напитках содержится кошачья мята, которая успокаивает животных. На это обратил внимание Daily Mail.

«Вино создано на основе выращенной под солнцем Новой Зеландии кошачьей мяты. Это шедевр для чувств, созданный, чтобы очаровывать и завораживать», — говорится на сайте Muttley’s Estate.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Производители заверили, что состав, в который помимо кошачьей мяты входят вода и консерванты, не только безопасен для домашних питомцев, но и полезен в стрессовых ситуациях, например, во время грозы или фейерверков.

«Кошачья мята содержит соединение под названием непеталактон, которое может вызывать у кошек состояние эйфории или расслабления. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, особенно в таких ситуациях, как переезд в новый дом или визит к ветеринару», — утверждают производители.

Напиток, как сообщается, также обладает рядом других полезных свойств для кошек и собак: он поднимает настроение, стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и даже отпугивает насекомых. 

Стоимость бутылки вина объемом 150 миллилитров составляет 12,99 новозеландских долларов (622 рубля). По данным производителя, этого количества хватает на три порции. Для питомцев доступны следующие сорта: Chapawgne, Purrno Noir, Sauvignon Bark, Proseccat, Pawt, Cabarknet и Meowsè.

Один из покупателей написал на сайте компании, что дает вино своей собаке во время грозы. По его словам, напиток помогает питомцу расслабиться и легче переносить непогоду.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Ранее стало известно, что японская компания Rabo разработала ошейник для оценки уровня стресса у питомцев. Согласно информации на официальном сайте производителя, устройство позволяет владельцам через мобильное приложение получать данные о том, чем занят их питомец — ест, спит, умывается, бегает или гуляет. Ошейник также уведомляет, если животное покидает дом, таким образом обеспечивая постоянный удаленный контроль за питомцем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял