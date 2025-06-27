Разработан ошейник для оценки стресса у кошек

Японская компания Rabo, специализирующаяся на производстве смарт-ошейников для кошек, внедрила в свои устройства технологии искусственного интеллекта для оценки уровня стресса у питомцев. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Новая модель ошейника весит всего девять граммов, она позволяет владельцам получать в мобильном приложении данные о том, как и чем занят их кот — ест ли он, спит, умывается, бегает или гуляет. Устройство также сообщает, если животное покидает дом, обеспечивая постоянный удаленный контроль за питомцем.

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Как пишет издание The Register, Rabo внедрила в систему функцию анализа стресса, используя данные, собранные устройством. Оценка основывается на изменениях повседневного поведения кошки — например, в режиме сна, дыхании в покое и частоте ухода за собой. Все эти параметры анализируются за последние 30 дней.

По словам гендиректора Rabo Юкико Иё, компания использует ИИ-алгоритмы для обработки огромного массива информации — более 10 миллиардов записей, собранных с более чем 46 тысяч кошек, уже носящих «умный» ошейник. При выявлении признаков стресса владелец немедленно получает уведомление в приложении.

По мнению разработчиков, технология позволит вовремя замечать тревожные изменения в состоянии здоровья кошки и обращаться к ветеринару до проявления тяжелых симптомов. Приобрести ошейник можно примерно за 100 долларов.

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Ранее в мае китайская компания анонсировала планы по использованию ИИ для расшифровки звуков животных в понятный человеку язык. Она рассчитывает научить искусственный интеллект распознавать значения эмоций питомцев.