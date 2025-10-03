EN
Мир

Турция ответила на требование Трампа отказаться от закупок российской нефти

2 минуты чтения 13:56

Решение о том, покупать или нет нефть у российских поставщиков, будут принимать частные турецкие компании. Так министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на требование президента США Дональда Трампа прекратить закупки нефти из России, передает  CNN Turk.

«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения. То есть мы никогда никому не говорили: “Покупай отсюда, не покупай оттуда”. До сих пор мы этого не делали. Они тоже выбирали своих поставщиков и свою деятельность, исходя из своих коммерческих соображений», — пояснил он.

15 сентября в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.  Он уточнил, что закупки должны быть прекращены до завершения российско-украинского конфликта.

Ранее сам Трамп, а также несколько представителей его администрации, требовали прекратить закупать российские энергоносители от Индии и Китая. При этом советник американского президента по внешней торговле Питер Наварро обвинил индийские компании, покупающие российскую нефть, в финансировании войны в Украине. По его словам, они превратили Индию в хаб по «отмыванию» подсанкционной российской нефти. 

Наварро пояснил, что индийские компании закупают российскую нефть со скидкой, перерабатывают ее, а затем продают по всему миру, обеспечивая таким образом Москву стабильным доходом в валюте, который позволяет ей продолжать военную агрессию против Украины.

Позже власти обеих стран ответили Трампу отказом, в ответ он ввел дополнительные импортные пошлины на китайские и индийские товары.

