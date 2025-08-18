EN
Белый дом назвал помощника России в обходе санкций

12:40

Индийское нефтяное лобби использует деньги американских налогоплательщиков для финансирования военной агрессии России против Украины, занимаясь «отмыванием» подсанкционной российской нефти. Об это в статье для газеты Financial Times написал советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро.

«Вот как работает индийско-российская нефтяная математика. Американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки российской нефти со скидкой. Эту российскую нефть перерабатывают и перепродают по всему миру индийские спекулянты в сговоре с молчаливыми российскими партнерами, в то время как Россия прикарманивает твердую валюту для финансирования своей военной машины в Украине», — говорится в материале.

Фокси-Нокси
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
Криминал22 минуты чтения

При этом, по словам Наварро, Индия использует высокие импортные пошлины, а также целую сеть нетарифных барьеров, которые наносят ущерб американскому бизнесу. В результате торговый дефицит между США и Индие достиг почти 50 миллиардов долларов в год.

Он также отметил резкий рост закупок индийскими компаниями российской нефти после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, по данным Наварро, тогда она составляла 1% от объема импортируемой Индией сырой нефти. Теперь же, как пишет советник Трампа, она достигла 1,5 миллиона баррелей в день, что составляет 30% от общего объема индийского нефтяного импорта.

Наварро утверждает, что рост закупок Индией российской нефти обусловлен не ростом внутреннего потребления, а жаждой наживы крупных индийских нефтяных компаний. По его словам, они превратили Индию в крупный центр переработки дешевой российской нефти. Они покупают ее со скидкой, перерабатывают и продают в Европу, Азию и Африку, говорится в статье.

Таким образом, по словам Наварро, Индия фактически «отмывает» подсанкционную российскую нефть и превращает ее в высококачественную продукцию, которая продается по всему миру без всяких ограничений, обеспечивая режим Путина стабильным потоком денег для финансирования агрессии против Украины, заключил советник Трампа.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Ранее с похожими обвинениями в адрес Индии выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Тогда он заявил, что, покупая российскую нефть, Индия финансирует войну в Украине.

