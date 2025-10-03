Эксперты рассказали о привычке архивировать чаты и ее влиянии на психику

Некоторые пользователи утверждают, что предпочитают архивировать сообщения в мессенджерах, вместо того, чтобы удалять переписки. The Independent поговорил с психотерапевтами, которые рассказали о причинах такой привычки и ее негативных последствиях для психического здоровья.

«В архив я отправляю все неудачные переписки с парнями из дейтинг-приложений, или просто чаты с теми, кто меня откровенно игнорирует. В определенные моменты мне реально помогает не видеть их старые сообщения. Но потом меня отпускает и это даже кажется забавным. Еще архив дает возможность перечитать переписку с тем, кого ты незаслуженно начинаешь идеализировать», — поделилась 32-летняя Джесс.

На самом деле, архив может быть «практичным инструментом для борьбы с цифровой перегрузкой», считает терапевт и член Британской ассоциации консультирования и психотерапии (BACP) Даниэль Миллс-Да’Белл. «Многие люди архивируют чаты просто для того, чтобы разгрузить переписки, сократить количество уведомлений или не отвлекаться лишний раз», — сказал он.

Однако есть и более глубокие причины, по которым многие пользователи скрывают от себя переписки. По словам доцента кафедры контемплятивной психологии Университета Дерби Уильяма Ван Гордона, архивирование чатов является формой эмоционального дистанцирования. Это помогает пользователям снизить тревожность за счет ограничения контакта с раздражающими триггерами — например, с фотографией бывшего или болезненными сообщениями.

«Удаление визуальных триггеров, связанных с неприятной перепиской — таких как имя человека или предпросмотр сообщения — может сформировать своего рода когнитивную подушку безопасности. Она может помочь разорвать цикл навязчивых мыслей — замкнутый круг повторяющегося негативного мышления, связанного с повышенным уровнем стресса», — рассказал Ван Гордон.

Миллс-Да’Белл отмечает, что такое поведение чаще всего встречается у людей с избегающим типом привязанности — «тех, кто справляется с напряженностью в отношениях путем отстранения, а не прямого взаимодействия». Люди с тревожной привязанностью, по его словам, «могут временно архивировать чат, но потом возвращаются к нему снова и снова, колеблясь между избеганием и навязчивой настороженностью».

А те, кто склонен избегать конфликтов, «воспринимают архив как способ приглушить внутреннее напряжение, не решая при этом его первопричину», добавил эксперт.

Все эксперты, как отмечает газета, сошлись в одном: архив — это временная мера, а не настоящее решение проблемы. Чтобы действительно отпустить и двигаться дальше, психотерапевты рекомендуют создавать здоровую дистанцию и снижать эмоциональное напряжение — иногда для этого необходимо полностью удалить переписку.

По словам психотерапевта Карен Хартли, привычка архивировать переписки «оставляет дверь приоткрытой», что лишь усиливает склонность к зацикливанию, соблазн перечитывать, переосмысливать и снова вскрывать старые раны. В то же время, как утверждает Хартли, полное удаление переписки — это осознанный поведенческий шаг к тому, чтобы отпустить ситуацию: человек устраняет триггер и тем самым помогает запустить внутренний процесс движения вперед.