Авторов телеграм-каналов обязали передавать права администратора Роскомнадзору

Роскомнадзор напомнил о новом порядке регистрации телеграм-каналов. Теперь после подачи заявления через «Госуслуги» блогеры должны запустить из своего аккаунта в мессенджере специального бота Роскомнадзора и предоставить ему права администратора. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Далее бот сверяет регистрационный номер, выданный на «Госуслугах», с кодом, введенным пользователем. Только после этого подтверждается владение каналом. «Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ведомство уточнило, что если этот шаг пропустить, заявление вернется с формальным признаком отказа. В этом случае пользователю придется проходить регистрацию заново. Для упрощения процесса Роскомнадзор опубликовал в своем телеграм-канале инструкцию и обучающий ролик.

Регистрация каналов в Telegram в реестре Роскомнадзора стала обязательной в рамках закона о маркировке интернет-ресурсов, который вступил в силу в 2024 году. Это актуально для блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Без регистрации размещение рекламы в таких каналах считается нарушением, а владельцам грозят штрафы. Кроме того, Роскомнадзор оставляет за собой право блокировать незарегистрированные ресурсы.

Как сообщает газета «Ведомости», за первые шесть месяцев 2025 года рекламодатели потратили на продвижение в блогерских телеграм-каналах 6,7 миллиарда рублей. Это на 54% больше, чем за тот же период прошлого года.

В сентябре в России вступили в силу сразу несколько законов, регулирующих интернет-сферу. Среди них — запрет рекламы в Instagram и Facebook, обязанность компаний передавать обезличенные данные в государственную информационную систему, а также введение штрафов за умышленный поиск «экстремистских» материалов.