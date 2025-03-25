Россиянам запретили публиковать рекламу в Instagram

Госдума одобрила поправки к законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» сразу в двух чтениях, об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы. Они сделают фактически невозможным размещение рекламы на «экстремистских» и «нежелательных» сайтах и ресурсах, к которым государство ограничивает доступ.

Под запрет попадет реклама в Instagram, Facebook и X. За его нарушение вводятся штрафы, до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, до 500 тысяч — для юридических лиц. В случае одобрения Советом Федерации и Владимиром Путиным законопроект вступит в силу уже 1 сентября 2025 года.

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Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов в разговоре с изданием The Insider отметил, что под действие запрета может попасть и реклама в заблокированных группах в социальной сети «ВКонтакте». «Как будут действовать ограничения на запрещенные группы, увидим. Но обычно сейчас это могут расценить как участие в деятельности или финансирование [например, экстремистской организации]»,— рассказал Смирнов.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный утверждал, что новые запреты необходимы из-за того, что после запрета некоторых соцсетей стоимость рекламы в них выросла, как и заработки блогеров. «Вместе с ними (блогерами, прим. “Холода”) на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают враждебность в отношении нашей страны и ее граждан. Мы должны это пресечь», — рассказывал Выборный.

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Опрошенные The Insider адвокаты отметили, что после принятия законопроекта российские компании и производители товаров не смогут позволить себе оплачивать высокие штрафы — покупка рекламы фактически остановится. Ранее СМИ заметили, что жена одного из авторов закона о запрете рекламы в «экстремистских» соцсетях Александра Хинштейна продает рекламу в Instagram. Позже он заявил, что она не продает рекламу.