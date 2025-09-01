В силу вступили запрет рекламы в инстаграме и ряд других законов

В России в силу вступили сразу несколько законов. В частности, россиянам теперь грозят штрафы за умышленный поиск «экстремистских» материалов в интернете, компании обязаны передавать обезличенные данные в государственную информационную систему, а реклама в Instagram и Facebook оказалась под запретом.

С 1 сентября в стране начинают действовать штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. Для граждан штраф за такое нарушение будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Норма вызвала споры в Госдуме. Например, депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что наказание за поиск «экстремистских» материалом схоже с наказанием за мыслепреступление. В свою очередь, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что наказание грозит тем, кого силовики ранее «взяли на карандаш».

В то же время за рекламу VPN-сервисов предусмотрены более существенные штрафы. Так, согласно новым правилам, сами сервисы в случае нарушения должны будут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица — от 80 до 150 тысяч, а юридические лица — от 200 до 500 тысяч рублей.

Россиянам запретили рекламу в Instagram Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы? Интернет и мемы 5 минут чтения

Также с 1 сентября в России вступил в силу запрет на распространение рекламы на сайтах, которые российские власти признали «экстремистскими». Таковыми, например, являются принадлежащие корпорации Meta соцсети Instagram и Facebook.

Нарушение запрета будет караться административными штрафами. Для граждан они составят 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Кроме того, с сентября российские компании начнут передавать обезличенные данные в государственную информационную систему, соответствующий закон в августе прошлого года подписал Владимир Путин.

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин ранее утверждал, что в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека. Главное условие, по его словам, должное обезличивание таких данных.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Еще одно нововведение, которое вступило в силу, касается ограничений на выдачу наличных в банкоматах. Так, кредитные организации теперь обязаны при выдаче наличных через банкомат оценивать, не совершается ли эта операция клиентом, находящимся под влиянием мошенников. Если банк сочтет, что это так, то лимит на снятие наличных такому клиенту должны ограничить 50 тысячами рублей на следующие двое суток.

Кроме того, с 1 сентября пассажиры российских авиакомпаний, которые купили билеты «туда-обратно», но опоздали на первый рейс, смогут воспользоваться обратным билетом. При этом им не надо будет платить никаких дополнительных комиссий, а только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета «туда-обратно» и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ.