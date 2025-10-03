EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: приостановка работы правительства США поставила под угрозу поставки оружия Киеву

2 минуты чтения 10:04

Приостановка работы американского правительства, которая началась 1 октября из-за непринятого бюджета на следующий финансовый год, привела к паузе в обсуждении дальнейшей военной помощи США Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что из-за наступившего в США шатдауна федеральные чиновники были отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. «Все будущие проекты пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этой остановки», — сказал газете неназванный украинский чиновник.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Другой собеседник издания добавил, что представители Киева, планировавшие приехать в США для обсуждения дальнейших поставок вооружений Украине, вынуждены пересматривать свои планы.

В сентябре власти США согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью 500 миллионов долларов, оплатить которые должны были европейские страны-члены НАТО. Эти поставки стали первыми, одобренными американской администрацией после прихода к власти нынешнего президента США Дональда Трампа. До этого момента Вашингтон передавал Киеву оружие, поставки которого были согласованы во время правления предшественника Трампа — Джо Байдена.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Согласно новой схеме поставок американских вооружений Украине, оплачивать их будут европейские члены НАТО. Предполагается, что в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL) Киев регулярно будет получать пакеты военной помощи стоимостью по 500 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Киев и Вашингтон обсуждают сделку по закупке США украинских ударных дронов, а также технологий, испытанных украинскими военными на поле боя.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял