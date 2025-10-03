СМИ: приостановка работы правительства США поставила под угрозу поставки оружия Киеву

Приостановка работы американского правительства, которая началась 1 октября из-за непринятого бюджета на следующий финансовый год, привела к паузе в обсуждении дальнейшей военной помощи США Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что из-за наступившего в США шатдауна федеральные чиновники были отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. «Все будущие проекты пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этой остановки», — сказал газете неназванный украинский чиновник.

Другой собеседник издания добавил, что представители Киева, планировавшие приехать в США для обсуждения дальнейших поставок вооружений Украине, вынуждены пересматривать свои планы.

В сентябре власти США согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью 500 миллионов долларов, оплатить которые должны были европейские страны-члены НАТО. Эти поставки стали первыми, одобренными американской администрацией после прихода к власти нынешнего президента США Дональда Трампа. До этого момента Вашингтон передавал Киеву оружие, поставки которого были согласованы во время правления предшественника Трампа — Джо Байдена.

Согласно новой схеме поставок американских вооружений Украине, оплачивать их будут европейские члены НАТО. Предполагается, что в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL) Киев регулярно будет получать пакеты военной помощи стоимостью по 500 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Киев и Вашингтон обсуждают сделку по закупке США украинских ударных дронов, а также технологий, испытанных украинскими военными на поле боя.