В США произошел шатдаун

Правительство США приостановило свою работу с 00:01 по восточному времени первого октября. Как пишет издание Politico, шатдаун наступил из-за того, что конгресс не принял бюджет на следующий финансовый год. Во вторник американские сенаторы отклонили два конкурирующих временных законопроекта о финансировании, включая резолюцию, принятую Палатой представителей. Этот документ был последней возможностью избежать остановки работы федерального правительства.

Издание отмечает, что это первая остановка работы правительства с 2019 года. Во время шатдауна государственные учреждения не вправе расходовать средства. Большая часть госслужащих уходит в неоплачиваемый отпуск, тогда как врачи, военные, пограничники, сотрудники транспорта и другие специалисты, чьи функции признаны критически важными, продолжают работать бесплатно.

Так, без зарплаты останутся около четырех миллионов американских госслужащих. При этом министерство здравоохранения и социальных служб отправит в неоплачиваемые отпуска 41% сотрудников, Центры по контролю заболеваний — 64%, а Национальные институты здравоохранения — 75%.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что более половины гражданских работников (334,9 тысячи из 741,5) будут временно отстранены от работы, еще 182,7 тысячи будут финансироваться за счет других источников. Оставшиеся 223,9 тысячи сотрудников, как и два миллиона военнослужащих продолжат работать без оплаты. В аналогичной ситуации окажутся сотрудники миграционной и таможенной служб, а также полиция и авиадиспетчеры, что может вызвать задержки авиарейсов.

Как пишет Politico, главным препятствием на пути к принятию бюджета стало продление субсидий по Закону о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), срок действия которых истекает в конце года. Демократы заявляют, что не готовы поддержать закон о финансировании без этих положений. Помимо этого, они требуют отменить сокращения бюджета Medicaid, а также защитить финансирование ключевых медицинских учреждений — Центров по контролю заболеваний (CDC) и Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Столкнувшись с тупиковой ситуацией, законодатели и Белый дом весь день накануне обменивались колкостями по поводу того, кто виноват в первом закрытии правительства за последние шесть лет.