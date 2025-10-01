EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США произошел шатдаун

2 минуты чтения 08:01

Правительство США приостановило свою работу с 00:01 по восточному времени первого октября. Как пишет издание Politico, шатдаун наступил из-за того, что конгресс не принял бюджет на следующий финансовый год. Во вторник американские сенаторы отклонили два конкурирующих временных законопроекта о финансировании, включая резолюцию, принятую Палатой представителей. Этот документ был последней возможностью избежать остановки работы федерального правительства.

Издание отмечает, что это первая остановка работы правительства с 2019 года. Во время шатдауна государственные учреждения не вправе расходовать средства. Большая часть госслужащих уходит в неоплачиваемый отпуск, тогда как врачи, военные, пограничники, сотрудники транспорта и другие специалисты, чьи функции признаны критически важными, продолжают работать бесплатно.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Так, без зарплаты останутся около четырех миллионов американских госслужащих. При этом министерство здравоохранения и социальных служб отправит в неоплачиваемые отпуска 41% сотрудников, Центры по контролю заболеваний — 64%, а Национальные институты здравоохранения — 75%.

Кроме того, в Пентагоне сообщили, что более половины гражданских работников (334,9 тысячи из 741,5) будут временно отстранены от работы, еще 182,7 тысячи будут финансироваться за счет других источников. Оставшиеся 223,9 тысячи сотрудников, как и два миллиона военнослужащих продолжат работать без оплаты. В аналогичной ситуации окажутся сотрудники миграционной и таможенной служб, а также полиция и авиадиспетчеры, что может вызвать задержки авиарейсов.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Как пишет Politico, главным препятствием на пути к принятию бюджета стало продление субсидий по Закону о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), срок действия которых истекает в конце года. Демократы заявляют, что не готовы поддержать закон о финансировании без этих положений. Помимо этого, они требуют отменить сокращения бюджета Medicaid, а также защитить финансирование ключевых медицинских учреждений — Центров по контролю заболеваний (CDC) и Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Столкнувшись с тупиковой ситуацией, законодатели и Белый дом весь день накануне обменивались колкостями по поводу того, кто виноват в первом закрытии правительства за последние шесть лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял