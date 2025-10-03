Назван возраст пиковой активности мозга

Австралийские ученые выяснили, в каком возрасте мозг человека достигает пика когнитивных способностей. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на исследование в журнале Intelligence.

«Сочетание накопленных знаний, суждений и жизненного опыта — вот что смещает общий пик человеческой деятельности на конец шестого десятка лет. Таким образом, хотя молодость имеет свои преимущества, зрелость, пожалуй, дает более широкий и мощный набор инструментов для решения сложных проблем и выполнения обязанностей. Хотя для некоторых это может показаться очевидным, ранее это никогда не было количественно оценено и научно доказано», — заявил доктор Жиль Жиньяк из Университета Западной Австралии, руководивший исследованием.

Согласно исследованию, общая работоспособность мозга достигает своего пика в возрасте от 55 до 60 лет. Такой результат ученые получили, оценивая разные виды интеллекта.

После 20 лет достигает своего пика подвижный интеллект, включающий в себя рассуждение, объем памяти и скорость обработки информации. При этом у человека продолжает развиваться кристаллизованный интеллект, связанный с накоплением знаний и опыта. Также с возрастом созревают такие важные черты личности, как добросовестность и эмоциональная устойчивость.

Ученые отмечают, что с возрастом угасает способность плавно переключаться между задачами, а также мотивация решать абстрактные проблемы. Однако они делают вывод, что в среднем возрасте интеллектуальный уровень развития человека компенсирует эти недостатки.

Ранее группа ученых под руководством представителей американского Университета Стони-Брук определила, что мозг современного человека начинает стареть примерно в 44 года. В 67 лет деградация мозга заметно ускоряется, а к 90 годам становится необратимой.

Авторы исследования выяснили, что с возрастом нейроны становятся менее чувствительны к инсулину, поэтому слабее усваивают глюкозу и испытывают энергетический голод.