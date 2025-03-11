Ученые назвали возраст начала старения мозга

Мозг современного человека чаще всего начинает стареть в 44 года, а в 67 деградация заметно ускоряется, становясь к 90 годам необратимой. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством представителей американского Университета Стони-Брук. Результаты исследования критических точек нелинейной траектории старения мозга были опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи изучили результаты сканирования мозга и тестов на когнитивные способности 19,3 тысячи человек. Ученые выяснили, что с возрастом клетки мозга становятся менее чувствительны к инсулину, поэтому слабее усваивают глюкозу, из-за чего нейроны испытывают энергетический голод.

Растущую резистентность к инсулину авторы научной работы подтвердили данными об активности белка, участвующего в транспортировке жиров, и белка GLUT4, доставляющего глюкозу. Активность этих двух белков снижается с возрастом, говорится в исследовании.

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Ведущий автор научной работы Лилианн Муджика-Пароди рассказал, что исследователям удалось определить «критическое окно в середине жизни». Это временная граница, когда мозг уже начал испытывать снижение доступа к энергии, но необратимый ущерб еще не нанесен.

Ученые подтвердили гипотезу о существовании «критического окна», протестировав ее на 101 человеке. Этим людям исследователи давали пищевую добавку с содержанием кетоновых тел. Кетон — вещество, которые организм человека способен использовать как альтернативный источник энергии в условиях снижения запасов глюкозы. Кетоновые тела употребляют, например, при низкоуглеводной диете, объяснили ученые.

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Тесты показали, что у людей в возрасте 40–59 лет кетоны способны улучшить чувствительность нейронов к инсулину и замедлить возрастные изменения в мозге. У более пожилых участников эксперимента эффект оказался слабее.

Это значит, что людей в группе риска можно своевременно выявлять с помощью нейрометаболических маркеров, а затем вмешиваться, пока «критическое окно» не закрылось, объяснил соавтор исследования Ботонд Антал.

Предотвратить необратимые когнитивные изменения могут помочь оптимизация питания и поддержка энергетического баланса — поскольку метаболизм играет в старении мозга ключевую роль, объяснили авторы исследования.