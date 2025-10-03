В США арестовали 19-летнего студента Райана Шефера по обвинению в совершении серии актов вандализма на парковке Университета штата Миссури. Одним из доказательств его вины стала переписка Шефера с ChatGPT, где он признался в преступлении и интересовался, каковы шансы быть пойманным. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет The Smoking Gun.

Инцидент произошел 28 августа. По версии следствия, около трех часов ночи Шефер спустился на парковку для студентов университета и принялся разбивать лобовые стекла, срывать дворники, мять капоты и отрывать боковые зеркала припаркованных там автомобилей.

Спустя десять минут, как сообщается, обвиняемый начал вести переписку с ChatGPT, задав ему несколько вопросов: «Насколько я в заднице?» и «Я попаду в тюрьму?». После того, как искусственный интеллект «дал советы о возможных последствиях поимки или участия в такого рода деятельности», Шефер продолжил переписку: «А что, если я разнесу нахрен несколько машин?».

По словам полицейских, Шефер «вошел в кураж» и стал вести агрессивный диалог с искусственным интеллектом. «Я убью всех вас, ублюдки», — написал он.

Вернувшись в свою квартиру в Спрингфилде, Шефер «немного успокоился» и написал ChatGPT: «В прошлом году мне удалось уйти от наказания. И я не думаю, что они смогут узнать мое лицо <…> Было очень приятно разбивать их машины».

Согласно судебным документам, обвиняемый закончил свой диалог с ИИ фразой «все они заслуживают изнасилования и убийства».

Шефера задержали на следующий день. Полиция пришла к нему в дом с обыском после того, как отследила обвиняемого по камерам видеонаблюдения. Кроме того, несколько свидетелей также опознали дебошира.

Именно в ходе обысков силовики изъяли у него смартфон, в котором обнаружили доказательства его причастности к преступлению. 30 сентября суд поместил его под стражу на время следствия. Шефера обвинили в уголовном преступлении — умышленном повреждении чужого имущества.