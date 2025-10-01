EN
Президент Финляндии рассказал о готовности Трампа «перейти к кнуту» в отношениях с Россией

2 минуты чтения 10:25

Президент США Дональд Трамп заметно изменил свой подход к отношениям с Россией и урегулированию конфликта в Украине. Об этом в интервью американскому изданию Politico рассказал президент Финляндии Александр Стубб. 

По его словам, Трамп понял, что политика «пряника» с Россией не работает, и готов перейти к политике «кнута». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал он. 

Politico отмечает, что, будучи большим сторонником помощи Украине в отражении российской агрессии, Стубб не разделяет скептицизма многих других европейских политиков в отношении заявления Трампа о способности Украины вернуть все захваченные Россией территории, которое в Брюсселе сочли пустыми словами.

«Президент Трамп, если не круглосуточно, то ежедневно, работает над тем, чтобы закончить войну», — утверждает Стубб, который, как пишет издание, наладил особенно хорошие отношения с американским президентом, благодаря совместной игре в гольф.

Финский президент убежден, что Трамп готов к целому ряду жестких мер в отношении России. В частности, ужесточению санкций, в том числе вторичных, введению импортных пошлин и расширению перечня вооружений, предоставляемых Украине, включая способные наносить удары по целям в глубине российской территории.

Накануне спецпосланник Трампа Кит Келлог, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что американский президент сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту России и Украины.

По словам Келлога, Трамп осознает, что «нельзя просто встать на одну или другую сторону». «Так это не работает», — отметил он. Спецпосланник добавил, что глава Белого дома «умеет разговаривать» и с Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он понимает, что в дипломатическом процессе должны участвовать все.

