Подростка приняли за белку и застрелили во время охоты

17-летний Карсон Райан пошел на охоту на белок в сельской местности недалеко от Айова-Сити в американском штате Айова. Один из членов его группы принял подростка за белку и выстрелил ему в затылок, сообщает CBS News со ссылкой на заявление Департамента природных ресурсов штата.

Как пишет издание, инцидент произошел в минувшую субботу около 15:00 по местному времени. Райана успели доставить в медицинский центр Университета Айовы, но медикам не удалось спасти подростка.

The Independent пишет, что Райан был спортсменом: он играл в баскетбол, футбол и занимался легкой атлетикой. Команда по легкой атлетике Вашингтонской средней школы выложила в своем аккаунте в соцсетях пост с просьбой о поддержке семьи подростка, его друзей и одноклассников.

«Он любил рыбалку. Он любил проводить время с друзьями. Но, что еще важнее, Карсон был человеком невероятной веры. Его улыбка и смех были заразительны. <…> Если у Карсона был плохой день, я не думаю, что кто-то об этом знал», — заявил Ник Уильямс, помощник тренера футбольной команды, в которой играл Райан.

Ранее сообщалось, что в Абакане, столице Хакасии, мужчина во время охоты выстрелил в своего знакомого, приняв его за дикого зверя. Стрелок попал ему в живот. Пострадавшего отправили в больницу, но он умер во время транспортировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Похожий инцидент произошел в январе этого года в Кировской области. Там двое мужчин отправились на охоту, и, когда они разошлись в лесу, один из охотников увидел в ста метрах от себя тень. Мужчина выстрелил и попал в своего знакомого, который скончался на месте.

