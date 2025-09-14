Мужчина перепутал знакомого с диким зверем и застрелил его

Житель столицы Хакасии города Абакан подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК) — он застрелил своего знакомого, перепутав его с диким животным. Об этом пишет РБК, информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел 12 сентября около поселка Кубайка Таштыпского района республики. Мужчины в компании еще троих знакомых приехали на охоту в лес. Они разделись на две группы и передвигались в условиях плохой видимости. Один из охотников решил, что рядом с ними находится дикий зверь и выстрелил.

Пуля угодила в живот пострадавшему 48-летнему жителю Абакана, его попытались доставить в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Мужчина умер во время транспортировки, подозреваемый установлен, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, отчитались в СК.

По предварительным данным, охотники передвигались по тайге, а инцидент произошел вечером. Стрелявший не делал попыток убедиться, что в зоне поражения не находится другой человек, пишет пресс-служба СК. Силовики при этом пока не установили все обстоятельства произошедшего. РБК отмечает, что подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее СМИ рассказали о произошедшем в США инциденте, во время которого желавший проверить на прочность кевларовый шлем мужчина застрелил своего друга. По данным следствия, два приятеля надели шлемы и стреляли по очереди друг в друга из винтовок.

Получившего ранение техасца из округа Харрис обнаружили в доме с огнестрельным ранением в голову, позже его доставили в больницу, где мужчина скончался. Изначально правоохранительные органы предполагали, что он совершил самоубийство, но потом обнаружили подозреваемого, который уже находится под арестом — ему предъявлено обвинение в убийстве.