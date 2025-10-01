Вернуть смертную казнь для педофилов и убийц предложил президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился подготовить поправки о возвращении смертной казни в качестве наказания за сексуализированное насилие над детьми и женщинами. Об этом пресс-секретарь Жапарова Аскат Алагозов написал на своей странице в фейсбуке.

«Президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации Президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — говорится в сообщении.

По словам Алагозова, поводом для такой инициативы послужило недавнее резонансное убийство 17-летней девушки по имени Айсулуу. Представитель кыргызстанского президента подчеркнул, что расследование этого дела находится под личным контролем Жапарова, а известие об это преступлении он воспринял «с глубоким сожалением».

Как отмечает телеграм-канал «Кровавая барыня», ранее инициатива о возвращении смертной казни появилась на кыргызстанском на едином портале общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов в разделе «Предложения граждан». Автор инициативы подчеркнул, что смертная казнь должна стать ответом на участившиеся тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних. По его мнению, применение смертной казни в исключительных случаях будет способствовать профилактике подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания.

17-летняя Айсулуу пропала в Кыргызстане 27 сентября. Позже стало известно, что ее похитил 41-летний мужчина. Сначала он изнасиловал свою жертву, а затем вывез к пруду и убил.