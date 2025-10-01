Илон Маск заявил о желании умереть на американском Марсе

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует жить и умереть в США или на колонизированном Соединенными Штатами Марсе. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X.

«У меня есть один паспорт сейчас и навсегда: Америка. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (как части Америки)», — говорится в сообщении.

Ранее Маск, который также является основателем космической компании SpaceX, впервые в мире реализовавшей концепцию многоразовых ракет-носителей, не раз говорил о намерении отправить миссию на Марс, а затем колонизировать планету.

Так, по его словам, первый космический корабль Starship производства SpaceX может отправиться сианской миссии участвовать не будут, а вместо них на Красную планету отправится человекоподобный робот Optimus, который производит другая компания Маска — Tesla. В случае успеха первой миссии, можно ожидать высадки людей на Марсе уже в 2029–2031 годах, отмечал миллиардер.

В октябре 2024 года Маск сообщил, что перевалочным пунктом для космических кораблей, следующих к Марсу, может стать лунная база, которую еще предстоит построить. Он также говорил, что мечтает создать на Красной планете «самодостаточную цивилизацию», управляемую посредством прямой демократии, отметив, что «марсиане решат, какое у них будет управление».

В то же время планы миллиардера колонизировать Марс подвергались критике со стороны экспертов. Так, физик и исследователь Марса Эндрю Коутс предупреждал, что создание на Красной планете человеческой колонии может оказаться катастрофическим для Марса. Он пояснил, что земляне, вероятнее всего, загрязнят планету, а также поставят под угрозу поиски следов внеземной жизни, которая может существовать или существовала на Марсе раньше.