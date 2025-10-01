Открыт новый удобый для полетов россиян в Европу хаб

Авиакомпания Wizz Air открыла базу в аэропорту Звартноц в Ереване. Там будут базироваться два самолета Airbus венгерского лоукостера, которые будут выполнять прямые рейсы в девять стран Европы, сообщает агентство «Новости-Армения». Руководитель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова считает, что Wizz Air открыла новый хаб, рассчитывая, что им будут пользоваться россияне.

По ее словам, гражданам Армении для поездок в Европу нужна виза, а сама по себе страна «небольшая», поэтому Wizz Air «явно открывает хаб в том числе с расчетом на транзит для россиян», написала Буракова.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Она отметила, что долететь из Москвы до Еревана можно примерно за 10 тысяч рублей, а цены на билеты из Еревана в европейские страны начинаются от 45 евро. «В общем, при умелом подборе и вариативности дат можно будет слетать в Европу за [примерно] 40 тысяч рублей в обе стороны», — добавила Буракова.

Руководитель «Ковчега» также напомнила, что в 2020 году Wizz Air собиралась открыть базу в петербургском Пулково, но так и не сделала этого из-за пандемии коронавируса и начала войны в Украине.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

Wizz Air уже открыла продажи билетов по новым направлениям, которые появятся в течение октября этого года. Из Еревана можно будет улететь на Кипр, в Италию, Францию, Германию, Румынию, Австрию, Венгрию и Чехию. При этом продажи билетов из Еревана до болгарской Софии доступны только на октябрь этого года.

Отмечается, что это уже 34-я база Wizz Air в мире. Роланд Тишнер, генеральный директор Wizz Air, рассказал на ее открытии, что авиакомпания начала работать в Армении в 2020 году и с тех пор перевезла около 2,6 миллиона пассажиров. Директор ЗАО «Международные аэропорты Армении» Марсело Венде, в свою очередь, подчеркнул, что Wizz Air начал летать в Европу из Гюмри. 30 сентября вылетел первый рейс, соединяющий этот город с Евросоюзом.