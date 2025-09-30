EN
Зумер заработал миллионы на гонках сперматозоидов

2 минуты чтения 12:38

Инвесторы оценили спортивно-развлекательный стартап Sperm Racing, суть которого заключается в трансляциях состязаний человеческих сперматозоидов на скорость, в 75 миллионов долларов, вложив в него 10 миллионов. Об этом пишет американская газета The San Francisco Standard.

Издание отмечает, что Sperm Racing был основан 18-летним Эриком Чжу всего девять месяцев назад. Тем не менее новый «спорт» уже обзавелся множеством поклонников и привлек внимание СМИ. 

Суть соревнований чрезвычайно проста. Участники сдают образцы спермы, которую затем запускают на крошечный «гоночный трек». Победителем считается тот, чьи сперматозоиды прошли дистанцию быстрее.

Внимание проекту добавляет участие в нем популярных инфлюенсеров. Так, на прошлой неделе Чжу провел «заплыв» с участием спермотазоидов известного австралийского актера и телеведущего Гарри Джоуси, американского комика Джейсона Нэша и популярного блогера Ильи Федоровича. В соревновании победили сперматозоиды Федоровича, добравшиеся до финиша за две минуты. 

Как отмечает издание, стартап Чжу легко списать со счетов, назвав его пустой тратой времени на создание бессмысленного развлекательного контента. Однако сам основатель закладывает в свой бизнес гораздо больший смысл. По его словам, он хочет геймифицировать здоровье и построить бизнес-империю вокруг мужской фертильности. 

Эта идея уже заинтересовала ряд крупных инвесторов. В частности, партнер фирмы Figment Capital Джеймс Парилло назвал гонки сперматозоидов идеальным сочетанием «развлечения и здоровья». 

«Сейчас это кажется каким-то безумием. Думаю, через пять лет это не будет казаться таким безумием», — отметил он. Парилло добавил, что многие люди уже сейчас используют различные девайсы для отслеживания своих медицинских показателей и, по его словам, как минимум часть из них будет не против «посоревноваться» в здоровье с другими. 

