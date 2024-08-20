На лидера «движения инцелов» завели дело о развратных действиях с несовершеннолетней

Санкт-Петербургское управление Следственного комитета возбудил против блогера Алексея Поднебесного дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщил городской главк ведомства. 46-летний мужчина называет себя лидером российского движения субкультуры инцелов, — людей, не способных добиться согласия на сексуальную связь.

Следователи рассказали, что поводом предъявить обвинения стали два эпизода с пятнадцатилетней девушкой. 2 августа в торговом центре на Невском проспекте Поднебесный совершил, по версии СК, «развратные действия». 3 августа, утверждает следствие, у пары была «половая связь» «без применения насилия».

СК предъявил мужчине обвинение в «половом сношении с лицом, совершении развратных действий без применения насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» (статья 135 УК). На видео, которое выложил главк ведомства, Поднебесный отказывается признавать вину, сославшись на 51-ю статью Конституции, разрешающую не свидетельствовать против себя.

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Блогера задержали накануне вечером на вокзале, написал он сам в персональном телеграм-канале.

В апреле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что написала на Поднебесного заявление в правоохранительные органы. «Блогер публикует деструктивный контент, а также преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные, распространяет материалы педофильского характера», — перечислила причины обращения Мизулина.

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В день задержания Поднебесного она опубликовала призыв к СК проверить блогера, приложила подборку видео и скриншот текста, похожего на донос. Автор текста утверждал, что Поднебесный с начала августа состоит «в интимных отношениях» с пятнадцатилетней девочкой, которая «в переписке со сторонними людьми подтвердила сексуальную связь». В одном из опубликованных Мизулиной видеороликов блогер держит неизвестную девушку за грудь, в другом — целует.

За несколько часов до задержания в телеграм-канале Поднебесного появилась запись, где блогер утверждал, что у не было интимной связи с подростком. «Девушка оказалась фанаткой, которая с целью похвастаться и повысить свою популярность среди моих подписчиков распространила слухи, что занималась со мной сексом, но это была ложь», — заявил блогер. По версии Поднебесного, девушка представилась как 23-летняя, по своей инициативе целовалась и сама уселась к нему на колено, а он лишь «поддерживал ее за туловище».

Поднебесный продвигал идеи о женщинах как бенефициарах «культа интимных отношений», благодаря которому они получили власть над мужчинами и не должны иметь права отказывать в интимной связи.

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