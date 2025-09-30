EN
Раскрыта тайна блуждающих огней на болотах и кладбищах

2 минуты чтения 13:52 | Обновлено: 13:53

Группа американских и китайских ученых раскрыла тайну возникновения блуждающих огней на кладбищах, болотах и торфяниках, которые веками были поводом для суеверий. Об этом телеканалу RTVI рассказал автор исследования, химик из Стенфордского университета Ричард Зэйр.

По его словам, блуждающие огни и раньше привлекали внимание ученых, которые в итоге сошлись во мнении, что этот феномен связан с процессами окисления природного метана. Однако до сих пор оставались вопросы о том, как холодное горение этого газа может возникать при низких температурах.

В ходе своей работы ученые решили попытаться воссоздать блуждающие огни. Для этого они построили генератор пузырей, который запускал различные газовые смеси под воду, после чего они поднимались на поверхность в виде пузырей.

При этом генератор позволял изменять состав газовой смеси — от чистого кислорода до кислорода с примесью метана. Экспериментируя с разными составами и снимая происходящее на высокоскоростную видеокамеру, исследователи заметили, что при высокой плотности пузырей между ними возникают вспышки света.

Ученые предположили, что наблюдаемое ими явление — это микромолнии, возникающие благодаря тому, что пузыри с газом могут собирать электрический заряд на границе газ-жидкость.

«Эксперимент был проведен с проходящими через воду пузырями воздуха, содержащими метан, и люминесценция (микромолнии) возникала не под водой, а у поверхности воды или над нею, когда схлопывание пузырей вызывало сближение между собой противоположно заряженных капель. Сильное электрическое поле вызывает электрический пробой в окружающем газе, и эти мельчайшие искры, которые мы называем микромолниями, приводят к окислению метана», — пояснил Зэйр.

Он отметил, что открытие, сделанное группой ученых под его руководством, «предлагает физически обоснованное объяснение появления блуждающих огней».

