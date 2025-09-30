Открыта быстро подавляющая депрессию молекула

Молекулу под названием PA-915, однократное введение которой может избавить от симптомов депрессии на два месяца, открыли ученые из университета японского города Осака. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Molecular Psychiatry.

Как говорится в публикации, синтезированная исследователями молекула PA-915 блокирует рецептор PAC1, который отвечает за реакцию организма на стресс. Исследователи отмечают, что, играя важную роль в работе центральной и периферической нервных систем, в некоторых случаях PAC1 может стать причиной психических расстройств и мигрени.

В ходе своей работы ученые протестировали действие PA-915 на мышах. Для этого животных сначала подвергли хроническому стрессу, их изолировали от сородичей, заставляли взаимодействовать с агрессивными особями, а также вводили им кортикостерон. После введения PA-915 у мышей снизились проявления тревожности и депрессии, а также улучшилась когнитивная функция.

При этом эффект сохранялся у животных в течение восьми недель после однократного приема PA-915. Как утверждают исследователи, результаты применения PA-915 сопоставимы с таковыми у кетамина — популярного в последние годы для лечения депрессии средства для наркоза. В то же время, по их словам, PA-915 не имеет побочных эффектов, характерных для кетамина, например, гиперактивности, когнитивных нарушений или возникновения зависимости.

Получившие PA-915 мыши лучше справлялись с упражнениями на память и распознаванием объектов, а также поведенческими тестами. При этом у мышей, которые не подвергались стрессу, прием PA-915 не привел ни к каким поведенческим отклонениям, что, по словам исследователей, говорит о его селективности.