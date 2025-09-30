EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Открыта быстро подавляющая депрессию молекула

2 минуты чтения 15:00

Молекулу под названием PA-915, однократное введение которой может избавить от симптомов депрессии на два месяца, открыли ученые из университета японского города Осака. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Molecular Psychiatry.

Как говорится в публикации, синтезированная исследователями молекула PA-915 блокирует рецептор PAC1, который отвечает за реакцию организма на стресс. Исследователи отмечают, что, играя важную роль в работе центральной и периферической нервных систем, в некоторых случаях PAC1 может стать причиной психических расстройств и мигрени.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

В ходе своей работы ученые протестировали действие PA-915 на мышах. Для этого животных сначала подвергли хроническому стрессу, их изолировали от сородичей, заставляли взаимодействовать с агрессивными особями, а также вводили им кортикостерон. После введения PA-915 у мышей снизились проявления тревожности и депрессии, а также улучшилась когнитивная функция.

При этом эффект сохранялся у животных в течение восьми недель после однократного приема PA-915. Как утверждают исследователи, результаты применения PA-915 сопоставимы с таковыми у кетамина — популярного в последние годы для лечения депрессии средства для наркоза. В то же время, по их словам, PA-915 не имеет побочных эффектов, характерных для кетамина, например, гиперактивности, когнитивных нарушений или возникновения зависимости.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Получившие PA-915 мыши лучше справлялись с упражнениями на память и распознаванием объектов, а также поведенческими тестами. При этом у мышей, которые не подвергались стрессу, прием PA-915 не привел ни к каким поведенческим отклонениям, что, по словам исследователей, говорит о его селективности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram