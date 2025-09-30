EN
Страна с населением в 43 миллиона человек осталась без интернета

2 минуты чтения 09:55

В Афганистане, чье население составляет около 43 миллионов человек, полностью пропал доступ в интернет. Ранее представители правящего в стране движения «Талибан» заявляли о планах отключить доступ в сеть в рамках борьбы с «безнравственностью», передает американский телеканал CNN.

По данным международной службы веб-мониторинга NetBlocks, отключения начались накануне. «Поэтапно отключены несколько локальных сетей. Также затронуты услуги мобильной связи», — говорится в сообщении службы в официальном телеграм-канале. В нем также утверждается, что Афганистан «полностью» отключен от интернета.

В результате проблемы в работе возникли в том числе у международных компаний, имеющих филиалы в стране, а также авиаперевозчиков. Так, международные информационные агентства Associated Press и Agence France-Presse заявили, что потеряли связь со своими бюро в афганской столице Кабуле. Также были отменены несколько авиарейсов, следовавших туда.

Ранее в этом месяце талибы предупредили о своих планах отключить страну от интернета. Так, губернатор северной провинции Балх Хаджи Заид говорил, что это необходимо для борьбы с «аморальными действиями», не уточнив, что он подразумевает под таковыми. В то же время он утверждал, что в стране будет создана «альтернативная система для удовлетворения основных потребностей» населения.

Как отмечает CNN, нынешний интернет-блэкаут стал самым масштабным отключением связи в Афганистане с момента захвата власти в стране движением «Талибан» в 2021 году.

