США отправили «охотников» за подлодками к границам России

США разместили в Норвегии военные самолеты, способные охотиться за подводными лодками и вести шпионаж, а также провели операции вблизи территории России в Балтийском море. Об этом сообщает Newsweek.

Издание пишет со ссылкой на OSINT-аналитиков, что США направили как минимум три патрульных самолета P-8 Poseidon, предназначенных для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, а также для разведывательных задач, в рамках укрепления обороны НАТО в Балтийском регионе на фоне российских атак на Польшу и другие европейские страны.

Эксперты заметили на спутниковых снимках несколько самолетов P-8 на земле в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября. Аналитики заявили, ссылаясь на данные отслеживания полетов, что в минувшую пятницу, 26 сентября, один из этих самолетов совершил полет в сторону Калининграда над Балтийским морем. Он несколько часов кружил над водой недалеко от одной из баз российского флота.

Отмечается, что представитель оперативного штаба вооруженных сил Норвегии подтвердил местной газете Dagbladet, что несколько американских самолетов P-8 вылетели из аэропорта Гардермуэн для поддержки «союзнической активности» в непосредственной близости от Норвегии.

Newsweek также пишет, что один из самолетов Р-8 в конце июля участвовал в миссии НАТО под кодовым названием «Baltic Sentry», целью которой было повышение способности НАТО реагировать на дестабилизирующие действия, в том числе со стороны России.

По данным Newsweek, Р-8 может дозаправляться в воздухе, что позволяет ему патрулировать обширные области в течение длительного времени. Издание отмечает, что пока неизвестно, разместит ли Пентагон дополнительные войска и технику в Европе для поддержки НАТО.

