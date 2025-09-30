EN
Неравенство в обществе влияет на развитие мозга

2 минуты чтения 17:52

Британские и американские ученые впервые установили связь между жизнью в условиях неравенства и структурными изменениями в мозге детей — вне зависимости от уровня благосостояния семьи, в которой они живут. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, пишет The Guardian.

По словам ученых, результаты исследования наглядно демонстрируют, что неравенство в обществе создает токсичную социальную среду, которая «буквально формирует развитие мозга у ребенка».

В рамках исследования ученые из Королевского колледжа Лондона, Йоркского университета и Гарвардского университета проанализировали результаты МРТ головного мозга 10 071 ребенка в возрасте 9-10 лет из 17 американских штатов с разным уровнем социально-экономического неравенства. Отмечается, что ученые изучили площадь поверхности и толщину различных участков коры головного мозга. Также анализировались взаимосвязи между разными областями мозга и изменения кровотока, указывающие на уровень мозговой активности.

Исследование показало, что у детей, проживающих в регионах с более высоким уровнем неравенства, наблюдается уменьшение площади поверхности коры головного мозга и изменения в связях между различными ее участками — вне зависимости от индивидуальных факторов, таких как доход семьи или уровень образования родителей.

«Речь идет не только о доходе конкретной семьи, а о том, как доход распределяется в обществе в целом. Мы увидели изменения в нейроразвитии как у детей из обеспеченных семей, так и у детей из малообеспеченных. И мы установили, что это оказывает долгосрочное влияние на их благополучие», — рассказала доктор Дивьянгана Ракеш из Института психиатрии, психологии и нейронаук из Королевского колледжа Лондона.

В ходе исследования ученые также изучили, как изменения в мозге могут влиять на психическое здоровье. Для этого команда проанализировала результаты анкет, которые заполняли дети в возрасте 10–11 лет. Ученые выяснили, что психическое здоровье было хуже у тех, кто жил в более неравных сообществах.

«Изменения в мозге, которые мы зафиксировали в зонах, отвечающих за регуляцию эмоций и внимание, указывают на то, что неравенство создает токсичную социальную среду, которая буквально формирует развитие детского мозга — с последствиями для психического здоровья, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни. Это важный шаг вперед в понимании того, как общественное неравенство буквально проникает „под кожу“ и влияет на психику», — прокомментировала результаты соавтор исследования из Йоркского университета профессор Кейт Пикетт. 

По ее словам, борьба с неравенством — «это не только вопрос экономики страны, но и вопрос общественного здравоохранения».

