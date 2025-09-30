Ученые научились лечить переломы за несколько минут

Группа китайских исследователей из провинции Чжэцзян на востоке страны разработала революционный «костный клей», который способен лечить переломы, восстановление после которых обычно занимает месяцы, за несколько минут. На это обратило внимание The New York Post.

Изобретение получило название Bone-02 и было вдохновлено способностью устриц прикрепляться к различным поверхностям в самых суровых условиях. Разработчики рассказали, что клей может обеспечить точную фиксацию за считанные минуты даже в условиях большого скопления крови.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

По словам ученых, при лечении с помощью клея нужна одна инъекция, которая склеивает раздробленные кости, тогда как традиционное лечение перелома требует инвазивной операции с использованием металлических пластин и винтов, а для их удаления нужно отдельное хирургическое вмешательство.

Одна из проведенных исследователями процедур с использованием клея, в ходе которой медики в клинических условиях вылечили перелом запястья пациенту, заняла три минуты. После инъекции за состоянием пациента наблюдали в течение трех месяцев, и его перелом полностью зажил.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

Кроме того, ученые отметили, что «костный клей» уменьшает риск реакций на инородное тело при традиционных операциях, а также попадание в человеческий организм инфекции. Еще одно его преимущество заключается в том, что клей самостоятельно рассасывается по мере заживления перелома, что исключает необходимость повторной операции.

Исследователи отметили, что перед тем, как приступить к разработке клея, они изучили вещество, которое выделяют устрицы. Оно известно как биоцемент и богато белками. Это вещество может работать во влажных, соленых и постоянно меняющихся условиях, образуя прочное соединение, устойчивое как к давлению, так и к эрозии.