Мир

СМИ: Трамп поставил Европу под угрозу перед Путиным

2 минуты чтения 19:21

Внештатный аналитик издания The Telegraph Роланд Олифант написал колонку, в которой он утверждает, что Россия стремится построить «новую архитектуру европейской безопасности» и изменить договоренности, достигнутые после холодной войны, чтобы восстановить свое влияние хотя бы над частью континента.

В своей статье Олифант напомнил о недавних атаках российских беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство Польши и Румынии, а также о российских самолетах, которые пролетели над Эстонией, и других атаках на европейские страны. Связь части из них с Россией пока не доказана.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Эксперт пишет, что в последние три недели Россия проверяла НАТО на готовность к обороне и что альянс справился с этим не на высшем уровне. При этом Олифант считает, что Москва начала проверять НАТО именно сейчас, поскольку США отвлеклись от внешнеполитических проблем на внутренние, особенно после убийства соратника Дональда Трампа Чарли Кирка и отправки войск в Портленд. Кроме того, в ближайшие недели, как отмечает аналитик, Пентагон должен опубликовать новую оборонную стратегию, которая будет ориентирована на внутреннюю оборону.

Все эти события, по мнению Олифанта, играют на руку России, которая надеется уничтожить Украину как суверенное государство и подорвать НАТО. По мнению аналитика, президентство Трампа — лучший момент для этого.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Олифант также рассказал о возможных вариантах ответа Европы на российские атаки. Эксперт пишет, что, во-первых, Европе вместе с Великобританией придется смириться с тем, что отвечать России придется с минимальной поддержкой США.

«Во-вторых, мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу и идти на риск ради его защиты», — пишет Олифант. По его мнению, Европа могла бы разместить системы ПВО над Западной Украиной для сбивания российских ракет и беспилотников. Это стало бы демонстрацией для Путина того, что Европа «достаточно полна решимости дать отпор вторжениям с воздуха и пойти ради этого на определенный риск», считает Олифант.

