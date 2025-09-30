Мужчина открыл «дом сострадания» для родственников пациентов больницы

39-летний Чжэн Ган из провинции Шаньдун на востоке Китая открыл «дом сострадания», в котором родственники пациентов, находящихся в стационаре местной больницы, могут остановиться бесплатно. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, в 2020 году мужчине диагностировали опухоль мозга. Его поместили в отделение интенсивной терапии больницы Цилу при Шаньдунском университете. Чжэн выздоровел после 45-дневного лечения, однако во время пребывания в больнице он заметил, что многие родственники пациентов вынуждены спать на полу в палатах.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

Чжэн рассказал, что ему было жалко этих людей, поскольку он понимал, что ухаживать за больными нелегко и что его собственная семья испытывала физическое и психологическое напряжение, ухаживая за ним во время лечения.

South China Morning Post пишет, что многие посетители крупных китайских больниц, расположенных в столицах провинций и обладающих самым высоким уровнем медицины, не являются местными жителями и не могут позволить себе снимать жилье.

В связи с этим Чжэн задумал помочь родственникам пациентов. Он снял квартиру недалеко от больницы и установил в ней двухъярусные кровати. «Дом сострадания» может вместить в себя одновременно до 15 человек. Они также могут взять бесплатно рис, лапшу и масло, чтобы приготовить еду себе и пациентам, которых они навещают. За четыре года своего существования в «доме сострадания» остановились более 300 семей.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

Кроме того, после выздоровления Чжэн начал работать в больнице в качестве медицинского сопровождающего. Он стал сопровождать пациентов во время посещений клиники, помогая им пройти онлайн-регистрацию и сориентироваться на большой территории больницы. South China Morning Post отмечает, что в последние годы эта профессия набрала популярность, поскольку одинокие и пожилые люди часто испытывают потребность в сопровождении.