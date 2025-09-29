Живописная голландская деревня решила взимать плату с туристов за посещение

Совет исторической голландской деревни Зансе-Сханс, известной благодаря своим живописным видам и ветряным мельницам, решил установить плату за посещение в попытке контролировать количество туристов. Об этом пишет Би-би-си.

Издание уточняет, что только в прошлом году деревню посетили 2,6 миллиона человек, при том, что население Зансе-Сханс составляет всего 100 жителей. «В 2017 году нас посетило 1,7 миллиона человек… в этом году у нас будет 2,8 миллиона. Но здесь так мало места! У нас просто нет места для всех этих людей!» — заявила журналистам директор местного музея Марике Вервей.

При этом она посетовала, что не все туристы ведут себя подобающим образом. По словам Вервей, посетители часто «не знают, что здесь живут люди, поэтому заходят в их сады, заходят в их дома, писают в их садах, стучат в двери, фотографируют, используют селфи-палки, чтобы заглянуть в дома». «Так что никакой приватности», — резюмировала она.

Чтобы сократить количество посетителей, власти деревни объявили о планах взимать с каждого туриста плату в размере 17,50 евро. Предполагается, что желающие посетить Зансе-Сханс будут бронировать и оплачивать билеты заранее через онлайн-сервис. При этом отмечается, что в стоимость билета будет входить посещение местного музея и доступ внутрь мельниц, за которые сейчас туристам уже приходится платить отдельно.

По расчетам властей деревни, если после введения платы за посещение сохранится хотя бы половина от нынешнего числа туристов, годовой доход Зансе-Сханс составит около 25 миллионов евро. Эти деньги планируется потратить на обслуживание и плановый ремонт ветряных мельниц, а также строительство новой инфраструктуры, в частности, туалетов.