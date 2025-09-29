EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Живописная голландская деревня решила взимать плату с туристов за посещение

2 минуты чтения 09:38

Совет исторической голландской деревни Зансе-Сханс, известной благодаря своим живописным видам и ветряным мельницам, решил установить плату за посещение в попытке контролировать количество туристов. Об этом пишет Би-би-си.

Издание уточняет, что только в прошлом году деревню посетили 2,6 миллиона человек, при том, что население Зансе-Сханс составляет всего 100 жителей. «В 2017 году нас посетило 1,7 миллиона человек… в этом году у нас будет 2,8 миллиона. Но здесь так мало места! У нас просто нет места для всех этих людей!» — заявила журналистам директор местного музея Марике Вервей.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

При этом она посетовала, что не все туристы ведут себя подобающим образом. По словам Вервей, посетители часто «не знают, что здесь живут люди, поэтому заходят в их сады, заходят в их дома, писают в их садах, стучат в двери, фотографируют, используют селфи-палки, чтобы заглянуть в дома». «Так что никакой приватности», — резюмировала она.

Чтобы сократить количество посетителей, власти деревни объявили о планах взимать с каждого туриста плату в размере 17,50 евро. Предполагается, что желающие посетить Зансе-Сханс будут бронировать и оплачивать билеты заранее через онлайн-сервис. При этом отмечается, что в стоимость билета будет входить посещение местного музея и доступ внутрь мельниц, за которые сейчас туристам уже приходится платить отдельно.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

По расчетам властей деревни, если после введения платы за посещение сохранится хотя бы половина от нынешнего числа туристов, годовой доход Зансе-Сханс составит около 25 миллионов евро. Эти деньги планируется потратить на обслуживание и плановый ремонт ветряных мельниц, а также строительство новой инфраструктуры, в частности, туалетов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram