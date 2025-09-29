EN
Владельца The Sims и Battlefield купила Саудовская Аравия

2 минуты чтения

Одна из крупнейших компаний по производству видеоигр в мире Electronic Arts (EA), которая выпустила в частности The Sims, Battlefield и FIFA, заключила сделку о продаже за 55 миллиардов долларов. В консорциум покупателей вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners. Последним владеет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

По их данным, эта сделка станет крупнейшей в истории попыткой выкупа компании с использованием заемных средств. Покупатели выплатят акционерам EA 210 долларов за акцию, после чего производитель видеоигр станет частной компанией, то есть все ее публичные акции будут выкуплены и перестанут торговаться на фондовой бирже.

Би-би-си пишет, что стоимость сделки превышает рыночную стоимость компании на 25%. Глава ЕА Эндрю Уилсон заявил, что это «весомое признание» работы компании.

«EA уже некоторое время была открыта для потенциального покупателя, который помог бы ей выйти на новый уровень. Однако приобретение компании частными инвестиционными фондами стало неожиданностью, и в отрасли наблюдается большая обеспокоенность по поводу этой сделки», — заявил отраслевой эксперт Кристофер Дринг. 

По его словам, продажа ЕА может привести к долгу в 20 миллиардов долларов, и доходы компании от игр EA Sports FC, Madden и Battlefield 6 могут пойти на его обслуживание. Это, в свою очередь, может привести к тому, что ЕА станет меньше инвестировать в разработку новых игр. Помимо этого, продажа может привести к сокращениям в ЕА, «особенно если частные компании будут оказывать давление с целью обеспечения более сильного денежного потока», добавил Дринг.

Отмечается, что ЕА работает в индустрии видеоигр более 40 лет. За это время компания разработала крупнейшие игровые серии в истории. Так, тираж ее футбольных игр составил 325 миллионов копий с момента первого релиза в 1993 году. Продажи игры The Sims превысили 200 миллионов копий, а Need For Speed ​​— более 150 миллионов. Также ЕА выступала в роли партнера при создании игр из серий о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде.

Как пишет Би-би-си, сделка станет большим достижением для Саудовской Аравии, которая расширяет свое присутствие в индустрии видеоигр. Так, в марте 2025 года национальный инвестиционный фонд заплатил 3,5 миллиарда долларов за покупку игрового подразделения Niantic, что дало ему контроль над популярной мобильной игрой Pokеmon Go. Также у страны есть доли в других крупных игровых компаниях, например, в Nintendo и Take-Two Interactive.

