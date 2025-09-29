EN
Самый высокий мост в мире открыли в Китае

2 минуты чтения 15:00

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 28 сентября открылся самый высокий в мире мост, проходящий через Большой каньон Хуацзян. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что строительство моста велось три года. Новое сооружение позволит значительно сократить время пути через Хуацзян — с двух часов до всего двух минут. Сам каньон, известный благодаря своей огромной глубине и узкости, местные называют «Трещиной Земли». 

По данным South China Morning Post, мост возвышается над рекой на 625 метров. Для сравнения, это примерно такая же высота, как у самого высокого небоскреба материкового Китая — башни Шанхая, и на 60 метров выше предыдущего рекордсмена — моста Дугэ. 

Мост, как отмечается, станет не только самым высоким в мире, но и одним из самых длинных горных мостов — его общая длина составляет 2 890 метров, а главный пролет — 1 420 метров. Это на 10 метров длиннее, чем у знаменитого моста Хамбер в Великобритании, который до 1998 года считался самым длинным подвесным мостом с одним пролетом.

Как пишет China’s Science and Technology Daily, для строительства моста были использованы 93 стальные фермы общей массой около 22 тысячи тонн — это в три раза тяжелее Эйфелевой башни. Отмечается, что технологические достижения последних лет значительно сократили время возведения таких сооружений. В частности, при строительстве нового моста применялись технологии доплеровского лидарного обнаружения, динамического позиционирования BeiDou, цифровой сборки и интеллектуальных транспортных систем.

По словам директора транспортного департамента провинции Гуйчжоу Чжан Иня, особенностью проекта также стали сложные условия работы: сильные ветры в каньоне и сложные геологические условия.

По данным South China Morning Post, почти половина из 100 самых высоких мостов мира расположена именно в провинции Гуйчжоу. Согласно информации на сайте highestbridges.com, к 2030 году здесь планируется построить более тысячи мостов высотой свыше 100 метров.

