Популярный в инстаграме остров стал жертвой собственного успеха

Популярный среди туристов и пользователей социальной сети Instagram индонезийский остров Бали столкнулся с ростом разочарования среди своих посетителей, пишет Би-би-си.

Причина — переполненность самых известных мест острова, из-за чего туристам приходится долго ждать, чтобы сделать фото, а также загрязненность окружающей среды. При этом поток посетителей на Бали за последние годы резко вырос, в 2014 году их было 3,8 миллиона, в прошлом году — 6,3 миллиона. В 2025 году власти ожидают обновления рекорда, показатель посещений может превысить отметку в семь миллионов.

Местные жители подтверждают, что их остров сильно изменился под воздействием массового туризма, но к словам самих иностранцев они относятся с иронией. «Когда туристы говорят, что они разочарованы большим количеством людей на Бали, они тоже являются частью толпы», — рассказал исследователь и активист И Маде Виканнанда.

Он сравнил отзывы туристов с поведением водителей в автомобильной пробке, которые жалуются на количество машин на дороге, продолжая быть теми, кто создает затор. При этом, как отмечают журналисты, туристы создают избыточную концентрацию людей в одних местах Бали, почти не посещая другие. В них туристическая отрасль только начинает развиваться.

Власти пытаются решить проблему недовольства туристов большим количеством мусора и ответить на жалобы местного населения по поводу поведения самих туристов. В этом на году на Бали запретили одноразовый пластик и выпустили рекомендации по поведению для туристов, а в популярных местах начали появляться отряды полиции, следящие за соблюдением общественного порядка.

Журналисты пишут, что усиливающим напряженность фактором стало прибытие на остров тысяч россиян и украинцев, бежавших от войны. Местные власти отмечали, что иммигранты начали сотрудничать друг с другом в вопросе незаконного оборота наркотиков.