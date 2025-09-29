EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Популярный в инстаграме остров стал жертвой собственного успеха

2 минуты чтения 09:58

Популярный среди туристов и пользователей социальной сети Instagram индонезийский остров Бали столкнулся с ростом разочарования среди своих посетителей, пишет Би-би-си.

Причина — переполненность самых известных мест острова, из-за чего туристам приходится долго ждать, чтобы сделать фото, а также загрязненность окружающей среды. При этом поток посетителей на Бали за последние годы резко вырос, в 2014 году их было 3,8 миллиона, в прошлом году — 6,3 миллиона. В 2025 году власти ожидают обновления рекорда, показатель посещений может превысить отметку в семь миллионов.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Местные жители подтверждают, что их остров сильно изменился под воздействием массового туризма, но к словам самих иностранцев они относятся с иронией. «Когда туристы говорят, что они разочарованы большим количеством людей на Бали, они тоже являются частью толпы», — рассказал исследователь и активист И Маде Виканнанда.

Он сравнил отзывы туристов с поведением водителей в автомобильной пробке, которые жалуются на количество машин на дороге, продолжая быть теми, кто создает затор. При этом, как отмечают журналисты, туристы создают избыточную концентрацию людей в одних местах Бали, почти не посещая другие. В них туристическая отрасль только начинает развиваться.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Власти пытаются решить проблему недовольства туристов большим количеством мусора и ответить на жалобы местного населения по поводу поведения самих туристов. В этом на году на Бали запретили одноразовый пластик и выпустили рекомендации по поведению для туристов, а в популярных местах начали появляться отряды полиции, следящие за соблюдением общественного порядка.

Журналисты пишут, что усиливающим напряженность фактором стало прибытие на остров тысяч россиян и украинцев, бежавших от войны. Местные власти отмечали, что иммигранты начали сотрудничать друг с другом в вопросе незаконного оборота наркотиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram