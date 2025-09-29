EN
Изменение климата поставило под угрозу европейский образ жизни

19:53

Европейское агентство по охране окружающей среды опубликовало доклад, в котором сказано, что изменение климата и исчезновение дикой природы «разрушают экосистемы, лежащие в основе экономики». Это, по словам экспертов, ставит под угрозу европейский образ жизни, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в агентстве заявили, что в последнее время Европа добилась «значительного прогресса» в сокращении загрязняющих планету выбросов, однако этого все еще недостаточно. 

В докладе, который выходит раз в пять лет, говорится, что сейчас более 80% охраняемых мест обитания находятся в плохом состоянии, а «неустойчивые» модели потребления и производства приводят к исчезновению диких животных. Также эксперты отметили, что за 10 лет поглощение углерода в Евросоюзе упало на 30% из-за вырубки лесов и лесных пожаров, уровень загрязнения от транспорта и продуктов питания почти не изменился с 2005 года, дефицит воды уже затронул каждого третьего европейца, а государства не успевают адаптироваться к меняющимся условиям жизни.

«Мы испытываем трудности с достижением наших целей на 2030 год во многих областях. По сути, это ставит под угрозу будущее процветание, конкурентоспособность и качество жизни европейцев», — заявила исполнительный директор агентства Леена Юля-Мононен.

The Guardian отмечает, что это предупреждение прозвучало на фоне того, как крайне правые европейские партии, отрицающие научные данные об изменении климата, стали набирать силу по всему континенту. США также оказывают давление на лидеров ЕС, требуя от них закупать ископаемое топливо и отказаться от стандартов загрязнения, которые распространяются на импортируемые товары. Так, выступая на Генассамблее ООН, Дональд Трамп заявил, что многие европейские страны находятся «на грани уничтожения из-за программы развития зеленой энергетики».

Согласно отчету, только два из 22 показателей, которых Европа должна достичь к 2030 году, «соответствуют плану» — это количество выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ. Девять показателей не соответствуют заявленным целям, а остальные продемонстрировали «неоднозначную динамику».

