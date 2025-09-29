EN
Мир

СМИ: Британия ужесточит правила получения ПМЖ

2 минуты чтения 11:00

Власти Великобритании планируют ужесточить правила получения ПМЖ в стране для иностранцев, пишут Reuters и The Times.

Официально планы правительства анонсирует министр внутренних дел страны Шабана Махмуд во время конференции Лейбористской партии, которая пройдет с 28 сентября по 1 октября в Ливерпуле, отмечают журналисты. Reuters утверждает, что планы Махмуд стали известны после публикации выдержек из ее речей.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Лейбористы планируют увеличить срок проживания в Британии, при котором можно претендовать на получение ПМЖ, с пяти лет (он установлен для большинства иммигрантов, пишут журналисты) до «базового уровня» в 10 лет. Этот срок также может быть увеличен, если иностранец не будет выполнять ряд требований.

Среди них — владение английским на высоком уровне, наличие работы, отсутствие заявлений на получение пособия, уплата взносов на социальное страхование, отсутствие судимостей и опыт волонтерства в своих сообществах. При этом продление ПМЖ, как утверждает The Times, будет проходить по новым правилам даже для тех, кто уже получил этот документ до вступления поправок в законодательство в силу.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Иммигрантов, совершивших преступление, не будут автоматически лишать ПМЖ, но для них будет предусмотрен более длительный срок ожидания для подачи заявления. Он будет зависеть от тяжести правонарушения — за наиболее серьезные планируется предусмотреть пожизненный запрет на проживание в Британии. В этих случаях иностранцам придется подавать заявление на еще одну визу, которое будет отклонено на основании наличия судимости.

Консультации по плану реформ ожидаются в конце 2025 года, пишут журналисты. Они отмечают, что лейбористы ужесточают миграционное законодательство в попытке противостоять растущей популярности парти Reform UK Найджела Фараджа.

