СМИ: Британия ужесточит правила получения ПМЖ

Власти Великобритании планируют ужесточить правила получения ПМЖ в стране для иностранцев, пишут Reuters и The Times.

Официально планы правительства анонсирует министр внутренних дел страны Шабана Махмуд во время конференции Лейбористской партии, которая пройдет с 28 сентября по 1 октября в Ливерпуле, отмечают журналисты. Reuters утверждает, что планы Махмуд стали известны после публикации выдержек из ее речей.

Лейбористы планируют увеличить срок проживания в Британии, при котором можно претендовать на получение ПМЖ, с пяти лет (он установлен для большинства иммигрантов, пишут журналисты) до «базового уровня» в 10 лет. Этот срок также может быть увеличен, если иностранец не будет выполнять ряд требований.

Среди них — владение английским на высоком уровне, наличие работы, отсутствие заявлений на получение пособия, уплата взносов на социальное страхование, отсутствие судимостей и опыт волонтерства в своих сообществах. При этом продление ПМЖ, как утверждает The Times, будет проходить по новым правилам даже для тех, кто уже получил этот документ до вступления поправок в законодательство в силу.

Иммигрантов, совершивших преступление, не будут автоматически лишать ПМЖ, но для них будет предусмотрен более длительный срок ожидания для подачи заявления. Он будет зависеть от тяжести правонарушения — за наиболее серьезные планируется предусмотреть пожизненный запрет на проживание в Британии. В этих случаях иностранцам придется подавать заявление на еще одну визу, которое будет отклонено на основании наличия судимости.

Консультации по плану реформ ожидаются в конце 2025 года, пишут журналисты. Они отмечают, что лейбористы ужесточают миграционное законодательство в попытке противостоять растущей популярности парти Reform UK Найджела Фараджа.