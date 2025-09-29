EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Богатый и образованный китаец рассказал о решении стать бездомным

2 минуты чтения 13:56

Получивший две степени бакалавра и три степени магистра в области финансов в университетах Австралии, США, Китая и Франции 32-летний Чжао Дянь из КНР решил стать бездомным, чтобы получать удовлетворение от своей жизни, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Он отметил, что токсичность современной образовательной среды вызывает у молодых людей потерянность и чувство оторванности от реальности. Дянь много лет боролся с чувством одиночества и впервые нашел радость от выполнения рутинных задач, когда устроился мыть посуду в китайском ресторане в Париже. «Мытье посуды может принести счастье, так зачем же ждать идеальную работу?», — считает мужчина.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Мужчина вырос в Шанхае, уже в 10 лет он вместе с семьей переехал в Новую Зеландию. Он рассказал, что родственники не интересовались его потребностями и не сопереживали его трудностями — получение элитного образования он сравнил с «оковами».

После нескольких лет, проведенных за границей, он начал страдать от чувства глубокого одиночества и находил утешение только среди соотечественников-иммигрантов. Тогда он устроился на кухню китайского ресторана в Париже, затем вернулся в Китай, где работал официантом на местном пивном фестивале, а затем в отеле. После этого он решил кардинально изменить свою жизнь и стать бездомным.

Он встает в семь часов утра, изредка принимает душ в хостелах, питается в бесплатных вегетарианских ресторанах, одежду Дянь стирает в прачечных. Мужчина зарабатывает 100 юаней (примерно 14 долларов) в месяц, его ежемесячные траты включают в себя эту сумму, а также 2,5 тысячи (около 350 долларов) юаней из сбережений.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

У мужчины есть 10-летняя дочь, живущая в Нью-Йорке, они поддерживают онлайн-общение. Его решение, как отмечает SCMP, вызвало неоднозначную реакцию в интернете — некоторые из пользователей поддержали Дяна и его решение перестать общаться с родителями, другие посчитали такой подход слишком идеалистическим и раскритиковали его собственный стиль исполнения отцовских обязанностей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram