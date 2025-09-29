Богатый и образованный китаец рассказал о решении стать бездомным

Получивший две степени бакалавра и три степени магистра в области финансов в университетах Австралии, США, Китая и Франции 32-летний Чжао Дянь из КНР решил стать бездомным, чтобы получать удовлетворение от своей жизни, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Он отметил, что токсичность современной образовательной среды вызывает у молодых людей потерянность и чувство оторванности от реальности. Дянь много лет боролся с чувством одиночества и впервые нашел радость от выполнения рутинных задач, когда устроился мыть посуду в китайском ресторане в Париже. «Мытье посуды может принести счастье, так зачем же ждать идеальную работу?», — считает мужчина.

Мужчина вырос в Шанхае, уже в 10 лет он вместе с семьей переехал в Новую Зеландию. Он рассказал, что родственники не интересовались его потребностями и не сопереживали его трудностями — получение элитного образования он сравнил с «оковами».

После нескольких лет, проведенных за границей, он начал страдать от чувства глубокого одиночества и находил утешение только среди соотечественников-иммигрантов. Тогда он устроился на кухню китайского ресторана в Париже, затем вернулся в Китай, где работал официантом на местном пивном фестивале, а затем в отеле. После этого он решил кардинально изменить свою жизнь и стать бездомным.

Он встает в семь часов утра, изредка принимает душ в хостелах, питается в бесплатных вегетарианских ресторанах, одежду Дянь стирает в прачечных. Мужчина зарабатывает 100 юаней (примерно 14 долларов) в месяц, его ежемесячные траты включают в себя эту сумму, а также 2,5 тысячи (около 350 долларов) юаней из сбережений.

У мужчины есть 10-летняя дочь, живущая в Нью-Йорке, они поддерживают онлайн-общение. Его решение, как отмечает SCMP, вызвало неоднозначную реакцию в интернете — некоторые из пользователей поддержали Дяна и его решение перестать общаться с родителями, другие посчитали такой подход слишком идеалистическим и раскритиковали его собственный стиль исполнения отцовских обязанностей.