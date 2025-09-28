Ученые предсказали резкий рост смертности от онкологии

Число смертей от онкологических заболеваний к 2050 году в мире может вырасти почти на 75% по сравнению с показателями 2023 года, количество регистрируемых новых случаев — на 61%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную в журнале Lancet работу.
Международный коллектив исследователей считает, что смертность особенно сильно вырастет в бедных и средних по уровню дохода странах — разница с современными показателями может достичь 91%. Прогноз по богатым странам значительно ниже — рост на 43%.
При этом риск умереть от онкологического заболевания, как отмечают журналисты, практически не изменится и может снизиться. Рост показателей смертности и заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни.
Российские ученые и врачи в комментарии для «Коммерсанта» согласились с выводом о связи увлечения глобальной продолжительности жизни со смертностью от онкологических заболеваний. Из-за этого увеличивается вероятности «дожить до своего рака» — люди из стран с хорошим образованием и качественным здравоохранением получат возможность дожить до старшего возраста, в котором возрастает вероятность диагностирования онкологии.
При этом, как отметила исполнительный директор Высшей школы онкологии Полина Шило, не весь тренд на увеличение показателей смертности и заболеваемости можно объяснить исключительно увеличением возраста продолжительности жизни.
Она напомнила, что важным фактором развития онкологии является ожирение — из-за него у молодых людей уже начали чаще находить рак кишечника. По мнению ученых, к 2050 году более половины населения планеты будет страдать от ожирения, этот диагноз будет встречаться у трети детей.
Онколог Руслан Басанов рассказал журналистам, что у многих видов рака существуют особые факторы риска. Например, питание, бедное клетчаткой, но насыщенное жирами и обработанным мясом, провоцирует рак желудка и кишечника, а популярность курения и загрязненность воздуха — рак легких.