Более половины населения мира будет страдать от ожирения к 2050 году

К 2050 году половина населения планеты будет страдать от избыточного веса или ожирения, эти диагнозы будут у трети детей и молодых людей, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале Lancet группой ученых из разных стран мира.

Это значительно повысит риски увеличения ранней смертности и создаст огромную нагрузку на системы здравоохранения во всем мире. Дети начали набирать вес быстрее, чем в предыдущие годы — вместе с глобальным трендом на увеличение количества людей с ожирением это приведет к достижению отметки в 4 миллиарда людей с ожирением к 2050 году.

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К 2050 году каждый третий ребенок с ожирением будет проживать в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна. Системы экономической и социальной поддержки здесь не готовы к такому росту — это может серьезные последствия для всей жизни общества.

На сегодняшний день более половины из всех страдающих от избыточного веса или ожирения живут всего в восьми странах мира — Китае, Индии, США, Бразилии, России, Мексике, Индонезии и Египте. К 2050 году большинство из этих людей достигнет пенсионного возраста, что создаст колоссальную нагрузку на систему здравоохранения даже в развитых странах.

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Ведущий автор исследования, профессор Вашингтонского университета Эммануэла Гакиду назвала эту ситуацию «беспрецедентной глобальной эпидемией» и «монументальным социальном провалом». Она считает, что результаты исследования могут полезны правительствам государств, чтобы определить наиболее уязвимые группы и начать профилактические работы.

The Independent также отмечает, что в ходе исследования не учитывалось возможное влияние новых инъекций для похудения, которые, возможно, окажут влияние на проанализированный учеными тренд.