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Мир

У молодых пациентов стали чаще находить рак кишечника

2 минуты чтения 15:52

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что рост числа случаев рака толстой кишки у молодых пациентов может быть связан с токсином, который выделяют бактерии Escherichia coli, сообщает The Economist. Издание отмечает, что в последнее время медики диагностируют все больше случаев рака с ранним началом, когда диагноз ставят людям в возрасте до 50 лет.

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По данным ученых, вероятность заболеть раком толстой кишки к 50 годам у американцев, которые родились около 1990 года, в два раза выше, чем у тех, кто родился в 1950-е годы, а раком прямой кишки — в четыре раза выше. Похожий рост регистрируют в десятках других стран, при этом исследования пока не выявили связи между ранним началом заболевания и такими факторами, как ожирение, употребление алкоголя и низкая физическая активность.

Авторы исследования опирались на метод, который связывает определенные мутации в геноме клетки с конкретными внешними воздействиями. Например, свои мутационные структуры уже выявлены для табака и ультрафиолетового излучения.

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Исследователи проанализировали геномы 981 опухолей колоректального рака у пациентов из 11 стран. Более чем у половины людей моложе 40 лет обнаружили мутации, связанные с колибактином — токсином, который вырабатывают бактерии Escherichia coli. А у пациентов старше 60 лет это вещество нашли только в 20 процентах случаев.

Ученые предполагают, что бактерия Escherichia coli стала чаще встречаться у молодых людей из-за роста использования антибиотиков и кесарева сечения. Также ее содержат некоторые пробиотики, которые используются для лечения диареи.

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