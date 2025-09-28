СМИ рассказали об ответственных за военные преступления в Буче командирах

Британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 командиров, которые, как утверждает издание, причастны к военным преступлениям в Буче в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что личности командиров были установлены независимыми юристами и исследователями на основе открытых источников. Они также получили подтверждение личностей всех 13 командиров от украинских служб безопасности.

По данным издания, российскими военными в Буче руководил генерал-полковник Александр Чайко, возглавлявший Восточный военный округ. До назначения на эту должность он командовал российскими войсками в Сирии, после чего попал под санкции Великобритании за приказы об атаках на больницы и школы в городе Идлиб, в результате чего погибли 1600 мирных жителей.

Ранее расследователи Associated Press уже связывали Чайко с военными преступлениями в Буче. При этом The Sunday Times отмечает, что чтобы предъявить ему обвинение в военных преступлениях, которое можно было бы передать в международный суд, требовалось больше доказательств.

«Между Чайко и тем, что происходит на местах, находятся десятки командиров среднего звена, и нужно выстроить дела против них, прежде чем дойти до ответственного лица. Как только вы выстроите эту преступную схему, вы сможете показать, кто именно из командиров ее реализовал, и выстроить против них дело», — рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш.

Одним из таких командиров среднего звена был Сергей Чубарыкин, ныне генерал-майор, который в начале войны подчинялся непосредственно Чайко. Чубарыкин был командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России. Предполагается, что солдаты именно под его командованием совершили большинство военных преступлений в городе. Так, они, вероятно, проводили «зачистки», выслеживали людей по спискам, применяли к ним пытки и казнили, а также совершали грабежи.

Центр «Досье» проанализировал звонки солдат, подчинявшихся Чубарыкину, которые были перехвачены СБУ. Во время одного из звонков неназванный военнослужащий рассказал о полученном им приказе: «Неважно, мирные это люди или нет. Убить всех». Чайко и Чубарыкину объявлены подозрения в совершении военных преступлений, отмечает The Sunday Times.

Также издание называет имя Артема Городилова, командира, возглавлявшего 234-й полк. Источники The Sunday Times в СБУ заявили, что считают его соучастником преступлений, однако официально подозрение ему объявлено не было. Согласно украинским документам, подчиненные Городилова могли быть причастны к как минимум 40 преступлениям, среди которых убийства, грабежи и изнасилования. Из российских документов следует, что Городилов действовал под позывным «Уран».

Подполковника Азатбека Омурбекова, бывшего командира 64-й отдельной мотострелковой бригады, The Sunday Times называет самым кровавым командиром в Буче. Он попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. В британском санкционном списке Омурбеков обвиняется в «непосредственном командовании» войсками, участвовавшими в убийстве мирных жителей в Буче. США заявили, что он лично совершил грубые нарушения прав человека, включая внесудебные казни.

Среди других командиров, причастных к военным преступлениям, издание называет Александра Санчика, Валерия Солодчука, Юрия Медведева, Андрея Кондрова, Дениса Суворова, Алексея Толмачева, Владимира Селиверстова, Вадима Панкова и Сергея Карасева.

The Sunday Times пишет, что более 80 военнослужащих под их объединенным командованием уже официально опознаны по подозрению в совершении преступлений в Буче. Личности других военных установить пока не удалось.

Издание отмечает, что, согласно Женевской конвенции, командование военнослужащих не освобождается от ответственности за их преступления, однако для предъявления обвинений командиру в международном суде требуется доказать, что офицеры знали или должны были знать о совершении их подчиненными преступлений и не приняли всех возможных мер для их предотвращения.