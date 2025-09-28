EN
Мир

СМИ рассказали об ответственных за военные преступления в Буче командирах

2 минуты чтения

Британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 командиров, которые, как утверждает издание, причастны к военным преступлениям в Буче в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что личности командиров были установлены независимыми юристами и исследователями на основе открытых источников. Они также получили подтверждение личностей всех 13 командиров от украинских служб безопасности.

По данным издания, российскими военными в Буче руководил генерал-полковник Александр Чайко, возглавлявший Восточный военный округ. До назначения на эту должность он командовал российскими войсками в Сирии, после чего попал под санкции Великобритании за приказы об атаках на больницы и школы в городе Идлиб, в результате чего погибли 1600 мирных жителей.

Ранее расследователи Associated Press уже связывали Чайко с военными преступлениями в Буче. При этом The Sunday Times отмечает, что чтобы предъявить ему обвинение в военных преступлениях, которое можно было бы передать в международный суд, требовалось больше доказательств.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал

 «Между Чайко и тем, что происходит на местах, находятся десятки командиров среднего звена, и нужно выстроить дела против них, прежде чем дойти до ответственного лица. Как только вы выстроите эту преступную схему, вы сможете показать, кто именно из командиров ее реализовал, и выстроить против них дело», — рассказал британский адвокат Уэйн Джордаш.

Одним из таких командиров среднего звена был Сергей Чубарыкин, ныне генерал-майор, который в начале войны подчинялся непосредственно Чайко. Чубарыкин был командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России. Предполагается, что солдаты именно под его командованием совершили большинство военных преступлений в городе. Так, они, вероятно, проводили «зачистки», выслеживали людей по спискам, применяли к ним пытки и казнили, а также совершали грабежи.

Центр «Досье» проанализировал звонки солдат, подчинявшихся Чубарыкину, которые были перехвачены СБУ. Во время одного из звонков неназванный военнослужащий рассказал о полученном им приказе: «Неважно, мирные это люди или нет. Убить всех». Чайко и Чубарыкину объявлены подозрения в совершении военных преступлений, отмечает The Sunday Times.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал

Также издание называет имя Артема Городилова, командира, возглавлявшего 234-й полк. Источники The Sunday Times в СБУ заявили, что считают его соучастником преступлений, однако официально подозрение ему объявлено не было. Согласно украинским документам, подчиненные Городилова могли быть причастны к как минимум 40 преступлениям, среди которых убийства, грабежи и изнасилования. Из российских документов следует, что Городилов действовал под позывным «Уран».

Подполковника Азатбека Омурбекова, бывшего командира 64-й отдельной мотострелковой бригады, The Sunday Times называет самым кровавым командиром в Буче. Он попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. В британском санкционном списке Омурбеков обвиняется в «непосредственном командовании» войсками, участвовавшими в убийстве мирных жителей в Буче. США заявили, что он лично совершил грубые нарушения прав человека, включая внесудебные казни. 

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир

Среди других командиров, причастных к военным преступлениям, издание называет Александра Санчика, Валерия Солодчука, Юрия Медведева, Андрея Кондрова, Дениса Суворова, Алексея Толмачева, Владимира Селиверстова, Вадима Панкова и Сергея Карасева.

The Sunday Times пишет, что более 80 военнослужащих под их объединенным командованием уже официально опознаны по подозрению в совершении преступлений в Буче. Личности других военных установить пока не удалось.

Издание отмечает, что, согласно Женевской конвенции, командование военнослужащих не освобождается от ответственности за их преступления, однако для предъявления обвинений командиру в международном суде требуется доказать, что офицеры знали или должны были знать о совершении их подчиненными преступлений и не приняли всех возможных мер для их предотвращения.

