СМИ нашли упоминание Маска в файлах обвиненного в педофилии Эпштейна

2 минуты чтения 09:26

Миллиардер Илон Маск, бывший главный исполнительный директор PayPal Питер Тиль и экс-советник Трампа Стив Бэннон упоминаются в копиях ежедневных графиков финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних. Документы накануне опубликовали демократы из Комитета по надзору Палаты представителей, передает Axios.

По данным издания, в файлах говорится о возможном полете Маска на остров Эпштейна. Так, в записях от 6 декабря 2014 года есть строка «Напоминание: Илон Маск на острове 6 декабря (это все еще актуально?)».

В записи от 27 ноября 2017 года говорится об обеде с Питером Тилем, который должен был состояться на 12:00, а в записи от 16 февраля 2019 года — за несколько месяцев до смерти Эпштейна — запланирован завтрак со Стивом Бэнноном в семь утра.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

Axios отмечает, что документы не связывают никого из упомянутых мужчин с преступной деятельностью или правонарушением. Издание пишет, что об общении Эпштейна с Бэнноном, Тилем и Маском было известно и раньше, но в документах об этом не говорилось.

Би-би-си также пишет, что в файлах упоминается принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа герцога Эдинбургского. Он числится среди пассажиров самолета Эпштейна, который вылетел из аэропорта Тетерборо во Флориде. Издание также сообщает, что Маск ранее рассказывал, что Эпштейн приглашал его на остров, но миллиардер якобы отказался.

«К сожалению, демократы продолжают бессмысленно выбирать документы и политизировать это расследование. Они намеренно скрывают документы, содержащие имена чиновников-демократов, и информация, которую они опубликовали сегодня, — это уже не новость. Мы стремимся обеспечить прозрачность и ответственность для пострадавших и опубликуем документы в полном объеме», — заявил неназванный представитель республиканцев в Комитете по надзору.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Опубликованные файлы взяты из третьей партии документов, переданных комиссии. По словам представителя демократов Комитета по надзору Эмили Касснер-Маркс, в пакете содержится 8544 документа. В них, как утверждается, есть записи телефонных разговоров Эпштейна с 2002 по 2005 год, бортовые журналы его самолета с 1990 по 2019 год, ежедневные расписания с 2010 по 2019 год и финансовые книги.

По данным Axios, Комитет планирует опубликовать неотредактированные календари, журналы вызовов и кассовые книги из имущества Эпштейна после того, как будут скрыты имена жертв. Ранее сообщалось, что ФБР отредактировало связанные с делом Эпштейна документы, убрав из них имя президента США Дональда Трампа и других известных личностей.

