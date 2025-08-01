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Политика

СМИ: ФБР убрало упоминание Трампа из дела Эпштейна

2 минуты чтения 19:44

Сотрудники ФБР отредактировали документы по делу обвиненного в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна, убрав из них имя Дональда Трампа и десятков других известных людей. Об этом со ссылкой на три анонимных источника пишет Bloomberg.

Сотрудники ФБР посчитали, что Трамп был частным лицом во время начала расследования дела Эпштейна — это позволяет ему воспользоваться правом на защиту конфиденциальности. Документы редактировались уже после возвращения Трампа в Белый дом.

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Журналисты отмечают, что тема рассекречивания документов по делу Эпштейна вошла в список предвыборных обещаний Трампа перед президентской кампанией 2024 года. Она также стала популярной среди движения сторонников Трампа MAGA (Make America Great Again). Настаивала на том, что общество имеет право знать больше о деле Эпштейна, и Пэм Бонди, которую президент назначил на пост генерального прокурора США.

27 февраля Бонди публично провела «первый этап» публикации файлов Эпштейна. Мероприятие проходило в Белом доме, на нем присутствовали правые общественные деятели, которым вручили папки с надписью «файлы Эпштейна». Бонди утверждала, что это рассекреченные документы. Позже оказалось, что их уже ранее публиковали четыре года назад — среди них была «черная книга», где упоминался Трамп.

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После этого, по данным журналистов, ФБР инициировало проверку всех связанных с Эпштейном документов, накопленных за почти двадцать лет. В итоге сотрудники бюро обнаружили многочисленные упоминания Трампа и других известных людей. Bloomberg отмечает, что этот факт не является доказательством правонарушения или намеком на этот факт.

Однако имя Трампа было отредактировано, поскольку на момент начала расследования против Эпштейна в 2006 году нынешний президент США был частным лицом. В июле Минюст США и ФБР заявили, что дальнейшее раскрытие информации по делу Эпштейна будет «нецелесообразно».

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