Мир

Убитая 20 лет назад в Барселоне «женщина в розовом» оказалась россиянкой

2 минуты чтения 09:20

В Испании Национальная полиция страны смогла установить личность женщины, ставшей жертвой убийства 20 лет назад. Ей оказалась гражданка России Людмила Завада. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на заявление генерального секретаря Интерпола Вальдеси Уркиса.

«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация дарит надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создает новые зацепки для следователей», — сказал он. 

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Как напоминает CNN, тело женщины, которая была одета в топ, брюки и туфли розового цвета, обнаружили на дороге в испанском городе Виладеканс в июле 2005 года. Обследовавшие труп судмедэксперты утверждали, что женщина умерла менее чем за сутки до обнаружения. Однако личность погибшей не удавалось установить долгое время. 

Тогда испанская полиция обратилась за помощью к Интерполу, который в 2023 году запустил программу «Определи меня». В ее рамках пытались идентифицировать останки более 40 женщин, найденных мертвыми в разных странах Европы за последние десятилетия.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

В результате, Интерпол, изучив присланные материалы, обнаружил совпадение дактилоскопических данных с отпечатками пальцев, которые хранились в национальной базе данных Турции. Затем, чтобы Интерпол нашел ее предполагаемых близких родственников убитой, связался с одним из них и провел анализ ДНК. Его результаты подтвердили, что убитой в Испании женщиной является Людмила Завада. 

Как отметили в Интерполе, Завада стала уже третьей  погибшей, чью личность удалось установить благодаря кампании «Определи меня».

