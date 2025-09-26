EN
Китайским пользователям запретили унывать онлайн

2 минуты чтения 18:09

Китайские власти решили взять под контроль уныние в соцсетях. Они запустили кампанию по борьбе с пессимистичными настроениями в интернете. Пока экспериментально на два месяца. Об этом сообщает Би-би-си. 

Управление по киберпространству Китая заявило, что цель инициативы — «исправить негативные эмоции» и «создать более цивилизованную и рациональную онлайн-среду», отмечает издание.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Сообщается, что под запрет попадают публикации, которые транслируют установки вроде «учеба бесполезна» или «тяжелый труд бесполезен», а также истории, пропагандирующие «усталость от мира». Поводом для кампании стал рост числа пессимистичных постов на фоне экономического спада в стране. Он характеризуется кризисом на рынке недвижимости, высокой безработицей среди молодежи и острой конкуренцией за места в университетах и на работе. По словам доцента Наньянского технологического университета Саймона Сихана Ло, многие молодые китайцы понимают, что их жизненные перспективы могут оказаться хуже, чем у родителей.

По информации Би-би-си, в рамках кампании уже пострадали некоторые известные блогеры. Так, у популярного стримера Ху Чэнфэна удалили все публикации после того, как он в шутку делил людей и вещи на «Apple» и «Android», подразумевая более низкий статус последних. Другой крупный инфлюенсер, преподаватель Чжан Сюэфэн, чьи советы абитуриентам и студентам часто сводились к призывам «делать только практичный выбор», лишился возможности наращивать аудиторию. Власти не объясняют конкретных причин блокировок.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Под давлением окажутся и китайские соцсети. Управление по киберпространству пригрозило им санкциями за недостаточный контроль негативного контента.

Эксперты предупреждают, что искусственное очищение цифровой среды может обернуться обратным эффектом. «Выражение пессимистических настроений не означает отказа участвовать в жизни общества. Но лишение возможности выговориться может только ухудшить общее психическое состояние», — полагает Саймон Сихан Ло. Идеологические кампании редко устраняют социальные корни проблем, а значит, запрет на онлайн-уныние вряд ли приведет к исчезновению пессимизма, резюмируют специалисты.

