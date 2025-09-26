EN
В США захотели ввести смертную казнь во всей стране

2 минуты чтения 12:02

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни в округе Колумбия. Генеральный прокурор Пэм Бонди в свою очередь заявила, что Минюст будет добиваться введения этой исключительной меры наказания по всей стране. Об этом пишет CNN.

О подписании указа 25 сентября объявил Белый дом. В пресс-релизе говорится, что этим документом Трамп хочет «защитить» Вашингтон и обеспечить безопасность его жителей и гостей. По мнению президента, смертная казнь является «важнейшим инструментом» борьбы с самыми тяжкими преступлениями.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

«Мягкая политика округа Колумбия за последние годы привела к чрезвычайной ситуации с преступностью. Это поставило под угрозу жизнь жителей, туристов и федеральных служащих. Вашингтон, округ Колумбия, оказался одним из самых опасных городов США — уровень убийств составил 27,3 на 100 тысяч жителей в 2024 году», — сообщил Белый дом.

После подписания указа Трамп встретился с журналистами в Овальном кабинете. «Смертная казнь в Вашингтоне. Если кто-то убьет человека, сотрудника полиции или правоохранительных органов — смертная казнь. И, надеюсь, это их остановит», — сообщил он.

Находившаяся рядом с ним генпрокурор Пэм Бонди объявила, что Минюст будет добавиться введения смертной казни во всех округах страны.

«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране», — заявила она.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Подобная мера уже действовала на территории округа, однако в 1981 году ее отменили. Как пишет CNN, еще в прошлом месяце Трамп предупредил, что намерен вернуть «очень сильную превентивную меру» за преступления, совершенные в Вашингтоне.

В США смертная казнь действует в 27 из 50 штатов. В 2021 году президент Джо Байден установил мораторий на применение смертной казни в федеральных судебных процессах. Однако Дональд Трамп отменил этот мораторий в день своего возвращения в Белый дом.

