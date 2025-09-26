EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы «самые крутые» районы мира

2 минуты чтения 14:19

Опубликован рейтинг «самых крутых» районов мира за 2025 году по версии Time Out. На первом месте оказался токийский Дзимбочо, который редакция описывает как настоящий рай для книголюбов. Здесь работают около 130 антикварных книжных лавок, включая легендарные Isseido Booksellers и Kitazawa Bookstore. Район известен также небольшими уютными ресторанами и кофейнями, отмечает издание.

На второй строчке — Боргерхаут в Антверпене. Time Out называет его «творческим сердцем» бельгийского города. Атмосферу квартала формируют художественные галереи, экспериментальные пространства и популярные кафе вроде Café Josee и Pizza Gallery. Жителям и туристам советуют приезжать во время праздника Borger Nocturne, когда на улицах проходят фестивали, а галереи работают до ночи.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
Экономика6 минут чтения

Третьим «крутым» районом стал Барра Фунда в Сан-Паулу. Это бывший индустриальный район с выраженным арт-уклоном, где заброшенные фабрики соседствуют с барами и клубами. Авторы рейтинга отмечают «неоспоримо стильную и творческую атмосферу» и советует не пропустить коктейли в баре Água e Biscoito.

Четвертое место занял лондонский Камберуэлл. Жители называют его «молодым сердцем юга» столицы. Здесь живут художники, работают независимые галереи и книжные кафе вроде Lala Books. Редакция Time Out отмечает, что местные предпочитают простые и демократичные: фалафельная Falafel & Shawarma, пиццерия Theo’s, пабы Stormbird и Hermits Cave. «Я всегда знала, что это особое место, — говорит местная жительница Анна Престон. — Приятно, что его ценят не только мы».

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Замыкает первую пятерку американский Эйвондейл в Чикаго. Его хвалят за винные бары, студии здоровья, концертные площадки и эклектичные малые бизнесы. Среди них — боулинг в ретро-стиле Avondale Bowl и бар Consignment Lounge, стилизованный под антикварный рынок. «Это показывает, сколько удивительного происходит прямо здесь, у нас под боком», — говорит совладелец боулинга Джефф Уилсон.

Рейтинг Time Out составляется ежегодно. Сначала редакторы и авторы издания по всему миру предлагают ра йоны-кандидаты, опираясь на личный опыт и знание локальных сообществ. Затем список оценивается по ряду критериев: культурная насыщенность, сплоченность и активность жителей, удобство для жизни, гастрономия и бары.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT