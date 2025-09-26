Названы «самые крутые» районы мира

Опубликован рейтинг «самых крутых» районов мира за 2025 году по версии Time Out. На первом месте оказался токийский Дзимбочо, который редакция описывает как настоящий рай для книголюбов. Здесь работают около 130 антикварных книжных лавок, включая легендарные Isseido Booksellers и Kitazawa Bookstore. Район известен также небольшими уютными ресторанами и кофейнями, отмечает издание.

На второй строчке — Боргерхаут в Антверпене. Time Out называет его «творческим сердцем» бельгийского города. Атмосферу квартала формируют художественные галереи, экспериментальные пространства и популярные кафе вроде Café Josee и Pizza Gallery. Жителям и туристам советуют приезжать во время праздника Borger Nocturne, когда на улицах проходят фестивали, а галереи работают до ночи.

Третьим «крутым» районом стал Барра Фунда в Сан-Паулу. Это бывший индустриальный район с выраженным арт-уклоном, где заброшенные фабрики соседствуют с барами и клубами. Авторы рейтинга отмечают «неоспоримо стильную и творческую атмосферу» и советует не пропустить коктейли в баре Água e Biscoito.

Четвертое место занял лондонский Камберуэлл. Жители называют его «молодым сердцем юга» столицы. Здесь живут художники, работают независимые галереи и книжные кафе вроде Lala Books. Редакция Time Out отмечает, что местные предпочитают простые и демократичные: фалафельная Falafel & Shawarma, пиццерия Theo’s, пабы Stormbird и Hermits Cave. «Я всегда знала, что это особое место, — говорит местная жительница Анна Престон. — Приятно, что его ценят не только мы».

Замыкает первую пятерку американский Эйвондейл в Чикаго. Его хвалят за винные бары, студии здоровья, концертные площадки и эклектичные малые бизнесы. Среди них — боулинг в ретро-стиле Avondale Bowl и бар Consignment Lounge, стилизованный под антикварный рынок. «Это показывает, сколько удивительного происходит прямо здесь, у нас под боком», — говорит совладелец боулинга Джефф Уилсон.

Рейтинг Time Out составляется ежегодно. Сначала редакторы и авторы издания по всему миру предлагают ра йоны-кандидаты, опираясь на личный опыт и знание локальных сообществ. Затем список оценивается по ряду критериев: культурная насыщенность, сплоченность и активность жителей, удобство для жизни, гастрономия и бары.